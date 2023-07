Der Treff Café International ist offiziell auf dem Heinrich-Weber-Platz eröffnet worden. Dieser Anlass wurde laut Mitteilung mit einem bunten Fest mit Tanz und Musik in großer Runde gefeiert.

Bürgermeisterin Ute Seifried verwies auf die Entstehung der ersten Kaffeehäuser in Istanbul im 16. Jahrhundert, verbunden mit dem Hinweis, dass sich seitdem Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen zum Austausch und gegenseitiger Inspiration in Cafés versammeln. Sie schloss ihren Beitrag mit dem Wunsch, dass auch im Café International in Singen dieser Austausch mit Rat und Tat lebendig werde.

Die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger betonte, dass in der Stadt Menschen aus mehr als 100 Nationen leben und dass die aktuelle gesellschaftliche Situation zeige, dass interkultureller Austausch mehr denn je erforderlich sei. „Es ist wunderbar, dass diese Initiative in der Mitte der Stadt in einem schön gestalteten Rahmen bei der Tafel Raum und Rückhalt bekommt, herzlichen Dank dafür“, wird Wehinger in der Mitteilung zitiert. Bernhard Grunewald, Vorsitzender von inSi e.V., unterstrich, dass inSi im Café International aktiv mitwirken werde und Kontakte zu mehr als 40 interkulturellen Vereinen und Migrantenorganisationen sowie dem Forum der Religionen mitbringe. Auch die Geschäftsführerin der AWO und Leiterin der „Singener Sozialrunde“ Regina Brütsch habe sich über das neue Angebot gefreut.

Evgeniya Gette wird für das Café International in Zukunft zum Dreh- und Angelpunkt. Sie stammt aus Sibirien und ist vor sechs Jahren als ehrenamtliche Helferin zur Singener Tafel gekommen, um ihr Deutsch zu verbessern. Daraus hat sich eine erfolgreiche Ausbildung bei der Tafel entwickelt, mit einer anschließenden Beschäftigung in einem großen Singener Unternehmen. Für sie ist die Leitung des Cafés, das immer am 2. und 4. Samstag im Monat seine Türen öffnet, auch aus der eigenen Lebensgeschichte eine Herzensangelegenheit. Evgeniya Gette betonte in ihrer Begrüßung „Unsere Idee zum Café International ist Gemeinsamkeit, Begegnung und Beteiligung.“