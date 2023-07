Kommt vorbei und macht mit! Die Einladung zum Kinder- und Jugendtag im Sommerprogramm kam an, schon vor Öffnung am Vormittag waren die ersten zu Stelle. „singenlovesyou“ heißt das Motto der Aktionstage – Singen liebt euch. Vereine und Organisationen luden an 13 Stationen zum Mitmachen und Ausprobieren. Von Basteln und Figurentheater über Street Soccer bis hin zu Bogenschießen waren Spiel, Spaß und sportliche Aktivitäten geboten.

Viele Vereine nutzen Gelegenheit sich zu präsentieren

Verteilt in den Fußgängerzonen wurde die Innenstadt zu einem Spiele-Parcours, der so manche Überraschung bot. In Begleitung der Eltern waren auch die Jüngsten unterwegs. Erstaunt über die Ausmaße warteten auch sie geduldig in der Schlange vor der aufblasbaren Fußball-Dartscheibe im XXL-Format. „Die findet wie schon im vergangenen Jahr Riesenanklang“, freute sich Maximilian Bienger vom Jugendförderverein Singen. Anstehen hieß es zeitweise auch beim Bogenschießen der Schützengesellschaft 04. Dort war Ruhe und Konzentration gefragt. Mit ganzer Aufmerksamkeit folgten die Mädchen und Jungen den Anleitungen der Mitglieder. Dann sauste der Pfeil in Richtung Zielscheibe, und so manch einer stellte verwundert fest, dass der Schuss danebengegangen war.

Ganz anders beim Stadtturnverein. Dort war beim Seil springen, auf dem Balken balancieren oder auf Stelzen gehen körperlicher Einsatz gefordert. „Bei uns drehen die Kinder im Vorbeigehen schnell mal ihre Runden“, stellte Jana Lapp fest. Eltern seien manchmal ganz überrascht, was ihre Kinder alles können. Ihr ging es auch um Ausdauer: „Nur wer alle fünf Stationen durchzieht, bekommt auch eine süße Belohnung.“ Die Hüpfburg und das Spielmobil Feier-Brigade lockte Mädchen und Jungen jeden Alters, auch die Wasserspiele der Jugendfeuerwehr Singen waren stets Anziehungspunkt. Berivan Omar war mit ihren Kindern extra in die Stadt gekommen und meinte begeistert: „Dieser Tag ist eine tolle Sache, die Kinder haben mega Spaß.“ Das war ihrem Sohn Karam anzusehen – vergnügt hantierte der Zweijährige mit dem Strahlrohr, um mit dem Wasserstrahl auf die Pappfigur zu treffen.