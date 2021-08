von SK

Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat sich am Sonntag gegen 14 Uhr leichte Verletzungen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 zugezogen. Wie die Polizei informierte, war der Mann viel zu schnell vom Kreuz Hegau kommend in Richtung Steißlingen unterwegs, als er wegen regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und nach rechts von der Straße abkam. Sein Wagen prallte gegen die Einfassung eines Regenablaufschachtes sowie gegen einen Wildschutzzaun und blieb erst in einem Maisacker endgültig stehen. Am Auto entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der Fahrer wurde mit Prellungen stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Engen Polizei kontrolliert Motorräder auf dem Hegaublick bei Engen Das könnte Sie auch interessieren

Um 15 Uhr krachte es am selben Tag erneut – und wieder auf Höhe von Beuren. Auch in dem zweiten Fall macht die Polizei überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache aus. Demnach war der 24 Jahre alte Fahrer mit seinem Auto in Richtung Singen unterwegs, als er auf regennasser Straße ins Schleudern kam. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst transportierte den Wagen ab.