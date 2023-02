Der Gemeinderat von Büsingen hat einer eintägigen Flugreise nach Berlin zugestimmt. Ziel ist das Bundesministerium der Finanzen. Dort soll die Verhandlung über die Erhöhung des Steuerfreibetrags fortgesetzt werden. Bürgermeisterin Vera Schraner erklärte: „Die Büsinger Bürgerinnen und Bürger erhalten zur Abmilderung der erhöhten Lebenshaltungskosten und der im Vergleich zur Schweiz höheren deutschen Einkommenssteuerbelastung seit 1983 durchgehend den sogenannten Büsinger Freibetrag. Dieser wurde im Jahr 2015 letztmals erhöht.“ Dieser Freibetrag solle alle fünf Jahre überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Dass die gegenwärtige Höhe unzureichend sei und dass er erhöht werden solle, habe eine von Büsingern in Auftrag gegebene Studie des Steuerexperten Werner Volz ergeben.

Eine erste Prüfung der Angemessenheit des Steuerfreibetrags hatte Rolf Möhlenbrock, der Leiter der Steuerabteilung im Bundesministerium der Finanzen, in einem Schreiben abgelehnt. Damit gaben sich die Büsinger Gemeinderäte nicht zufrieden. Anlässlich einer Sitzung in Bern im November 2022 mit der gemischten Kommission, die sich mit Fragen in Folge des Staatsvertrages beschäftigt, wurde empfohlen, beim Bundesministerium der Finanzen noch einmal nachzufragen. Das Ministerium gewährte darauf noch einen Termin, und setzte diesen für den 1. März fest. Am selben Tag wird außerdem für die Büsinger ein Vorstellungstermin im Auswärtigen Amt eingeplant. Thema dort wird die Exklaven-Situation sein. Die Delegation aus Büsingen, die nach Berlin reist, wird sich aus Bürgermeisterin Schraner, ihrem Stellvertreter Helmut Waldvogel sowie dem Steuerberater und Verfasser der Steuerrechtsgutachten, Werner Volz, zusammensetzen. Für die Reise sind 4.500 Euro eingeplant.