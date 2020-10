Der Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters von Gottmadingen wird in seiner letzten Phase doch noch interessant. Neben Amtsinhaber Michael Klinger stellt sich am Sonntag, 11. Oktober, der aus Gottmadingen stammende Roland Kunze zur Wahl, wobei man sich vom Herausforderer und seinen Vorstellungen bislang nur bedingt ein Bild machen konnte. Der Verzicht von Roland Kunze auf eine Präsentation bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Gemeinde in der vergangenen Woche sorgte für zusätzlichen Gesprächsstoff. Für die SÜDKURIER-Podiumsdiskussion am Mittwoch, 7. Oktober, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Eichendorff-Halle hat Roland Kunze seine Teilnahme allerdings zugesagt, so dass man den zum dritten Mal antretenden Amtsinhaber und seinen Herausforderer in der direkten Auseinandersetzung erleben kann. Moderiert wird die Veranstaltung von den SÜDKURIER-Redakteuren Isabelle Arndt und Torsten Lucht, die im Anschluss an die Debatte auf dem Podium auch Besucher in die Diskussion einbinden werden. Wegen der Pandemie ist die Zahl der Besucher begrenzt, um Anmeldung (Abonnenten wie Nicht-Abonnenten) wird unter meinsk.de/gottmadingen gebeten. Bei der Anmeldung am vergangenen Wochenende gab es offensichtlich technische Probleme, was die Interessenten nicht vom Besuch der Veranstaltung abhalten sollte. Auch spontan wird am Mittwochabend noch Einlass gewährt – natürlich nur unter Hinterlassung der jeweiligen Kontaktdaten sowie der Bedingungen für den Corona-Schutz.