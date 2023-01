von Manuela Fuchs

Die meisten dürften ihn schon vom Fernsehen kennen, ihn aber live auf der Bühne zu erleben, ist ein ganz anderer Fall. Aufgrund von Corona mussten seine Fans ein Jahr lang auf ihn warten, und so war es auch nicht weiter verwunderlich, dass es in der Stadthalle nur noch wenige freie Plätze gab. „Die haben bestimmt ihre Karten nicht mehr gefunden“, spottet Bülent Ceylan.

Niemand ist sicher vor seinem Humor

Kaum hat der Komiker mit Mannemer Wurzeln die Bühne betreten, brandet begeisterter Applaus im Publikum auf. Der Komiker schlüpft in den nächsten zweieinhalb Stunden in verschiedene Rollen, jongliert mit Dialekten und gleitet mühelos von einem Thema zum nächsten.

Stockach Darf man das noch sagen? Wie auch die Worte von Narren auf der Goldwaage landen Das könnte Sie auch interessieren

Dabei stellt sich so manches Mal die Frage, ob man über das eine oder andere überhaupt noch Witze machen und lachen darf. Glücklicherweise tut er es und verschont auch sich selbst nicht, wenn es darum geht, zu spotten. „Wenn ich in Stuttgart auftrete, dann sagen die Leute dort: Da kommt‘s Kanakle“, feixt der Komiker. Niemand ist sicher vor seinem Humor, da werden Schweizer, Kurpfälzer und Sachsen gleichermaßen aufs Korn genommen.

Seit 25 Jahren auf der Bühne

Das Publikum erfährt, dass Ceylan vor 25 Jahren mit seiner Bühnenshow begonnen hat, anfangs hat er Prominente parodiert und er gibt auch gleich eine Kostprobe zum Besten, indem er Marcel-Reich-Ranicki und Helmut Kohl täuschend echt nachahmt. Spannend und lustig wird es, als er die Untiefen der Erotikwelt auslotet. „Eine Show wie diese dürfte man doch eigentlich nur in Gailingen spielen, oder?“, fragt er augenzwinkernd.

Zur Person Bülent Ceylan ist Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters. Geboren und aufgewachsen in Mannheim, hat der Komiker mit den langen, schwarzen Haaren vor 25 Jahren seine Bühnenkarriere gestartet. Anfangs parodierte er Prominente vor einem eher kleinen Publikum, heute füllt er unter anderem mühelos die SAP-Arena in Mannheim, wo er am 11. März mit seinem neuen Bühnenprogramm „Luschtobjekt“ auftritt. Nebenbei setzt er sich seit Jahren für Kinder und Familien in schwierigen Lebenssituationen ein, zum einen mit seiner eigenen Stiftung „Bülent Ceylan für Kinder“ und darüber hinaus als Botschafter diverser Hilfsorganisationen.

Nebenbei erfahren die Gäste, wie es in den Schlafzimmern anderer Länder so zugeht. Wenn er mit blonder Fusselperücke und einem gewaltigen Hammer in der Hand in seine Rolle als Donnergott Thor schlüpft, strapaziert er die Lachmuskeln seiner Fans aufs Ärgste. Thors Hammer bietet natürlich genügend Stoff für Anspielungen. Dabei schließt der Künstler das Publikum immer geschickt in sein Spiel mit ein und erzeugt so eine Nähe, als wäre man bei ihm zu Hause zu Gast.

„Ich heiße Anneliese, nicht Analyse“

Aus Thor wird schließlich der etwas tumbe Hausmeister Mompfred, der nebenbei Integrationskurse für Flüchtlinge abhält und den Gästen erklärt, was so alles in den gelben Sack gehört, nämlich Bananenschalen und Chinesen. Dass jeder Mann aber auch eine Frau in sich hat, stellt Ceylan unter Beweis, indem er sich kurzerhand in seine Bühnenfigur Anneliese verwandelt.

Bülent Ceylan in der Rolle seiner Kunstfigur Anneliese die gar zu gerne lästert, besonders über ihre Freundin Gisela und deren Schönheits-Operationen. | Bild: Manuela Fuchs

„Ich heiße Anneliese, nicht Analyse“, lässt sie wissen und verrät, dass ihre Freundin Gisela eine Schönheits-OP hat machen lassen. „Bei der war das aber schon eher eine Altbausanierung“, lästert Anneliese.

Komiker kann überraschend gut singen

Die Stimmung in der Halle ist fantastisch. Die Fans springen immer wieder von ihren Sitzen auf, sie lachen sich schlapp und klatschen begeistert. Dass Bülent Ceylan aber weit mehr kann als Komik, beweist er im letzten Teil des Programms: Er kann überraschend gut singen. „Ich liebe Songs mit Tiefgang, Lieder, die eine Botschaft haben“, sagt er. Es ist mucksmäuschenstill im Saal, als er „Father and Son“ von Cat Stevens anstimmt. Es folgen „Engel“ von Rammstein und die Ballade „Nothing else matters“ von Metallica. Die Fans stehen auf und singen lautstark mit.

Meinung Kein Scherz! Bülent Ceylan im Singener Friseursalon und die Frage nach Männerfrisuren von Isabelle Arndt Das könnte Sie auch interessieren

Der Comedian verabschiedet sich schließlich mit dem Lied „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen. „Nicht, dass mein nächstes Publikum warten muss, weil ich immer noch in Singen singe“, schmunzelt er und fügt an, dass er aber gerne wieder kommt. Das wollten seine Fans hören und bedanken sich mit tosendem Applaus.