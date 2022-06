Die Nachricht vom Tod Christoph Greuters wurde am heutigen Dienstag, 21. Juni, durch das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels öffentlich. Michael Greuter, der Vater des Buchhändlers, bestätigte auf SÜDKURIER-Nachfrage die tragische Meldung.

Christoph Greuter hatte erst im März bekannt gegeben, dass er seine Buchhandlung mit Sitz in Singen und Filialen in Radolfzell, Rottweil und Tuttlingen an die Buchhandlung Rupprecht verkauft habe. Christoph Greuter hatte das Unternehmen seit 2006 in dritter Generation geführt und damals von seinen Eltern Hanni und Michael Greuter übernommen. In einem Interview mit dem SÜDKURIER zur Geschäftsübergabe sagte er im April: „Der einzige, der nachher nicht mehr da ist, bin ich.“ Ein Satz, der im Nachhinein einen tragischen Beigeschmack bekommt. Christoph Greuters oberstes Ziel war, die 40 Arbeitsplätze in den Geschäften zu erhalten, wie er im selben Interview sagte.

Die Buchhandlung Greuter wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Buchhandlung des Jahres. Greuter hinterlässt eine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder.

Ein ausführlicher Nachruf folgt.