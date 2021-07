von Holger Hagenlocher

Die Freude über das Erreichte war spürbar. Mit einer begeisterten Huldigung lobte Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, die Autoren des Buchs „Festung Hohentwiel. Wehrbaukunst und Festungsalltag am Beispiel einer württembergischen Landesfestung“ für ihre eindrucksvolle Leistung. „Eine unendlich akribische Archivrecherche wurde hier vollzogen“, so Hörrmann. Wer Menschen für den Hohentwiel begeistern wolle, brauche dieses Buch, zeigte er sich bei der Buchpräsentation auf dem Hohentwiel überzeugt.

Mit dem Buch schreibe man die Geschichte zwar nicht neu, habe aber ein umfassendes Bild von der Frühgeschichte im 15. Jahrhundert bis zur Zerstörung um das Jahr 1800 gezeichnet. Damit entstand auch ein sozialgeschichtliches Kaleidoskop, in dem unter anderem die prekäre Situation der Soldaten beschrieben wurde. „Bisher hatte sich zum Beispiel niemand mit den Latrinen, den Zisternen und der Wasserqualität beschäftigt“, nennt Hörmann nur einige Ergebnisse der Forschung.

Viele erstmals erschlossene Quellen

So beleuchtet das Buch die Baugeschichte der ab 1521 von den Herzögen von Württemberg zu einer frühneuzeitlichen Festung ausgebauten Anlage. Dazu wurden zahlreiche Bild- und Schriftquellen ausgewertet, die erstmals erschlossen wurden. Recherchiert wurde in Stuttgart, Sigmaringen, Freiburg, Breisach und Colmar. Rund drei Jahre wurde an dem Buch gearbeitet, das nun vorgestellt wurde.

Die Regionalhistoriker Roland Kessinger und Jörg Wöllper beschäftigen sich bereits seit rund 20 Jahren mit dem Hohentwiel. Der Plan für das Buchprojekt ist anlässlich des Jubiläums der Festungsruine im Jahr 2015 gereift. „2016 haben wir anfangen für das Buch zu recherchieren und tatsächlich vieles entdeckt, was neu ist“, so Kessinger. „Das Internet hat dabei die Recherche erleichtert, da wir auch von zu Hause aus recherchieren konnten. Dabei haben wir Quellen gefunden, die bisher nicht unter Hohentwiel kategorisiert waren. Über die Baugeschichte konnten wir dann viel über den Alltag in der Festung lernen.“

Die Historiker seien auch daran interessiert gewesen, wer die Festung auf dem Hohentwiel gebaut habe. Im Gegensatz zu den sehr billigen Arbeitskräften waren Materialien und deren Transport sehr teuer. Mitgebaut haben Menschen aus Singen, Hilzingen und der weiteren Umgebung, sowohl Katholiken als auch Evangelische, was bisher nicht als selbstverständlich galt.

„Ein Kapitel, das viel Spaß gemacht hat, waren die Brände, Unwetter und Katastrophen, die die Festung ereilt haben“, berichtet Wöllper. „Auch deshalb, weil es interessant ist, wie die Menschen auf der Festung damit umgingen. So gab es eine richtige Brandwache und bereits 1790 einen Blitzableiter.“

Plastisches Bild der Festung durch 3D-Darstellung

Unterstützung für das Buch kam von Julian Hanschke, Professor für Bau- und Architekturgeschichte und Experte für 3D-Rekonstruktionen und -Visualisierungen. Seine 3D-Rekonstruktionen sind den historischen Plänen und Ansichten im Buch jeweils gegenübergestellt, um ein plastisches Bild der Festung zu präsentieren. Die Daten für die Rekonstruktionen wurden mittels zahlreicher spiralförmiger Drohnenflügen über dem Bergterrain gewonnen. „Die 3D-Rekonstruktionen bilden auch die Basis für die neue Monumente 3D-App, mit der die Besucher des Hohentwiels die Festung interaktiv erleben können“, so der für die App verantwortliche Frithjof Schwartz.

Projektleiterin Carla Müller begründete die Besonderheit der Rekonstruktionen im Projekt darin, dass Bild und Text so zusammengebracht werden konnten. Mit seinen über 400 Seiten sei das wissenschaftliche Werk selbst zu einem Monument herangewachsen.