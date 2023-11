singen vor 1 Stunde Bruderhofschule feiert: Endlich mehr Platz zum Lernen und Spielen Die Bruderhofschule in Singen wollte keine Container, also bekommt sie einen Erweiterungsbau mit drei neuen Räumen – auch wenn das 920.000 Euro kostet. Bei der Einweihung wird klar, dass sich noch mehr ändern könnte.

Die Erweiterung und Neugestaltung des Innenhofs wird an der Bruderhofschule gefeiert: Alle Klassen der Schule beteiligten sich an den begeisternden Aufführungen in der Sporthalle der Schule. | Bild: Weiß, Jacqueline