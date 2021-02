Seit Jahresbeginn haben unbekannte Täter in Singen immer wieder Müll- oder Papiertonnen in Brand gesteckt. Der jüngste Fall ereignete sich vor wenigen Tagen in der Mühlenstraße. Die Beamten des Polizeireviers Singen fanden dort eine bereits völlig abgebrannte Mülltonne vor. Eine zweite wurde von der alarmierten Feuerwehr gelöscht, sodass ein Übergreifen auf ein Gebäude verhindert werden konnte. Wie die Polizei informierte, standen die Mülltonnen am Straßenrand zur Abholung durch die Müllabfuhr bereit.

Für Markus Schwarz, Geschäftsführer der Stadtwerke Singen, sind die Vorfälle ein Ärgernis, wie er auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt. Aber bei den Stadtwerken habe man derzeit keinen Grund zur Besorgnis. „Wir haben im Vergleich zum Vorjahr keine erhöhten Brandmeldungen von Mülltonnen„, sagt Markus Schwarz. Die Zahlen hätten sich diesbezüglich nicht verschlechtert.

Strengere Kontrollen über Neujahr

Im Gegenteil: Der Stadtwerke-Geschäftsführer spricht sogar davon, dass die Anzahl an zerstörten Mülltonnen 2020 im Vergleich zu 2019 sogar leicht zurückgegangen sei. Um die Mülltonnen in Zukunft vor Vandalismus und Zerstörungswut zu schützen seien die Stadtwerke Singen in engen Kontakt mit verschiedenen Hausverwaltungen. „Vor allem über Neujahr„, so Markus Schwarz weiter.

Polizei geht von Einzeltätern aus

Auch das Polizeipräsidium Konstanz gibt Entwarnung. Laut Pressesprecherin Sandra Kratzer habe die Anzahl an zerstörten Mülltonnen in Singen seit den vergangen fünf Jahren nicht zugenommen. Auch eine Verbindung zwischen den Vorfällen zu Jahresbeginn schließt die Polizei aus. „Außer der Nähe der Tatorte gibt es keine Zusammenhänge“, sagt sie.

Auch, dass es sich um ein und denselben Täter handle, schließt die Polizei aus. „Es ist nur verdächtig, dass die Tatorte relativ nahe zusammenliegen“, so Kratzer weiter. Hinweise aus der Bevölkerung seien keine eingegangen. Das könnte laut Kratzer auch daran liegen, dass eine Tat zum Zeitpunkt der Ausgangssperre begangen wurde.