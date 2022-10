Junge Menschen sollten einen sozialen Pflichtdienst absolvieren müssen – diesen Vorschlag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemacht, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Die 93-jährige Lydia Klopfer aus Singen hat diese Anregung an ihr Pflichtjahr im Hitlerjugend-Landdienstlager erinnert, das sie als 15-Jährige ab 1943 absolvieren musste. Damals habe sie keine Wahl gehabt. „Wir wurden gar nicht gefragt, ob wir wollen oder nicht! Einige aus meiner Klasse, auch ich, wollten zur Höheren Handelsschule, von wegen!“, erinnert sie sich. Der einjährige Landdienst sei Pflicht gewesen.

Lydia Klopfer, die vor ihrer Heirat Müller hieß, wurde als 15-Jährige zum Landdienst abkommandiert. Hier ein Foto von ihr aus der Zeit. | Bild: Weiß, Jacqueline

„Widerwillig fuhr ich zum Landdienst“

„Aufgrund dieser Tatsache kam ein Stellungsbefehl, in dem stand, dass ich mich am 8. April 1943 im Hitlerjugend-Landdienstlager Ichenheim zu melden habe. Widerwillig fuhr ich nach Ichenheim und meldete mich bei der Lagerführerin. Nach der Begrüßung habe ich meine zukünftige Behausung angeschaut: Eine Baracke ohne Heizung, nur kaltes Wasser, keine Dusche, primitiver geht es nicht! Die sogenannte Toilette war ein Plumpsklo in der seperaten Bude. Nach der ersten Enttäuschung habe ich meinen Koffer nicht ausgepackt: Ich wollte wieder nach Hause fahren“, beschreibt sie aus ihrer Erinnerung. Die Lagerführerin habe sie beobachtet und in ihr Büro befohlen, wo ihr eindringlich zugeredet wurde, zu bleiben. Sie blieb, obwohl es ihr schwergefallen sei. In der Wohnung der Eltern in der Singener Ekkehardstraße sei sie mit Warmwasser und einer Zentralheizung einen anderen Komfort gewohnt gewesen.

Die Arbeitsstelle war eine große Gärtnerei

Lydia Klopfer, geborene Müller, wurde dann ihrer Arbeitsstelle zugwiesen. „Ich kam in eine große Gärtnerei. Der Chef samt Frau, vier Kinder, das fünfte unterwegs, ein Opa und ein zivilinternierter Pole. Morgens mussten wir vor dem Weggehen auf dem Appellplatz die Bundesflagge hießen und mit einem Lied und Tagesspruch zur Arbeitsstelle abmarschieren. Ich glaube, dass wir 30 Mädchen waren. Es gab zwei Schlafsäle jeweils mit einem kleinen Holzofen, ein Büro, eine Küche und ein Gemeinschaftsraum. In ihm gab es Singstunden, Lesungen, aber auch Unterweisung unserer politischen Denkweise.“

Zur Person Lydia Klopfer ist am 21. November 1928 in Singen als Lydia Müller geboren. Ihre Einschulung war im 1935 und sie hatte die Volksschule 1943 abgeschlossen. Eigentlich wollte sie dann die Höhere Handelsschule besuchen, doch sie musste dann im Hitlerjugend-Landdienstlager ein Jahr lang Landdienst verrichten. Nach der Rückkehr 1944 ins Elternhaus begann sie mit der Handelsschule, die aber bald wieder beendet war. Die Schulen wurden geschlossen und die älteren Schüler mussten in die Rüstungsindustrie (Alu, Fitting, Fahr). Sie sei zu Fahr nach Gottmadingen gekommen. Die Handelsschule konnte sie dann 1946 abschließen.

Doppelstockbetten mit Strohsack und Spind

„Wir hatten Doppelstockbetten mit Strohsack und einen Spind. Die Lagerführerin machte jede Woche Betten-Apell. Wenn der Strohsack nicht aufgeschüttelt war, flog er raus, mitsamt dem übrigen Bettzeug. Nachdem wir alles in Ordnung gebracht haben, wurde nachkontrolliert.“ Auch der Spind und die Schuhe seien so kontrolliert worden. Wenn es nachts in einem der Schlafsäle unruhig gewesen sei, habe die Lagerführerin die Mädchen eine Stunde mit Redeverbot auf dem Hausgang stehen lassen.

Das Pflichtjahr „Zwischen dem Ende der Schulzeit und dem Eintritt in die Lehre oder in das Berufsleben führte der Staat 1938 mit der „Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplans über den verstärkten Einsatz weiblicher Arbeitskräfte in der Land- und Hauswirtschaft“ für alle Frauen unter 25 Jahren das Pflichtjahr ein“, schreibt das Deutsche Historische Museum in Berlin auf seiner Internetseite zum Pflichtjahr. „Die Frauen und Mädchen sollten während ihres Pflichtjahres auf ihre künftige Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereitet werden. Gleichzeitig dienten sie zur Entlastung in Haushalten, in denen es aufgrund des Krieges an Arbeitskräften mangelte; dies galt besonders in der Landwirtschaft.“

„Wir beiden Mädchen hatten Hunger“

In der Gärtnerei seien nur Gemüse, Kartoffeln und Salat angebaut worden. Ihr Chef sei jeden Montag mit seinem Dreiradauto nach Offenburg zur Markthalle gefahren, um dort Gemüse für die Bevölkerung abzuliefern. „Wir beiden Mädchen hatten Hunger und haben neben der Arbeit Gelberüben, Radieschen, Rettiche, Kohlrabi und Tomaten gegessen. Im Winter mussten wir Ackersalat unter Eis und Schnee schneiden – uns wurde wirklich nichts geschenkt!“, erinnert sich Lydia Klopfer. Sie habe jede Woche mit dem Fahrrad nach Altenheim zum Brot holen fahren müssen. „Die Bäckersfrau schenkte mir immer eine Brezel, die ich auf der Heimfahrt gegessen habe. Das durften die anderen nicht wissen!“

Das Schwein war abgehauen

Die Familie habe auch ein Schwein gehabt, das es zu versorgen galt. Eines Tages habe jemand vergessen, die Tür zu schließen und die Sau sei abgehauen: „Ich mit Holzschuhen, langem Schurz und Besen hinterher. Unter Mithilfe der Nachbarschaft konnten wir das Tier in den Stall treiben“, berichtet die 93-Jährige. Das sei ein Gelächter im Lager gewesen, als der Vorfall sich herumsprach. An den Wochenenden hätten sie mit dem Zug nach Offenburg oder Lahr fahren dürfen, um ins Kino zu gehen. Andere Vergnügungen habe es nicht gegeben.

Das war der Entlassungsschein mit dem Lydia Müller 1944 aus dem Landdienst entlassen wurde. | Bild: Weiß, Jacqueline

Einen Pflichtdienst findet sie richtig

Als Fazit von dem Jahr, das sie sehr widerwillig begonnen habe, müsse sie sagen, dass es gut war, dass junge Menschen dort unter anderem Gemeinschaft, Ordnung und Respekt gelernt hätten. Deshalb halte sie einen sozialen Pflichtdienst für richtig. Aber die Kälte und der Hunger waren für die 15-Jährige hart, das zeigen ihre Erinnerungen. „Wir hatten oft Hunger, es waren lausige Zeiten“, berichtet sie. Sich gegen den Landdienst aufzulehnen, sei ihr nicht in den Sinn gekommen: „Wir mussten das machen, da gab es keine Diskussion.“ Kritisch oder negativ sieht sie das Pflichtjahr auch heute nicht: Sie habe dort für ihr Leben vieles gelernt, was sie auch später gut habe gebrauchen können.