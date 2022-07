Erneut hat ein Brandmelder die Singener Feuerwehrleute auf Trab gehalten. Gegen 17.25 Uhr ging am Montag, 25. Juli, ein Alarm ein, weil die Brandmeldeanlage einer Bankfiliale in der August-Ruf-Straße ausgelöst hatte. Dies sagt Feuerwehrkommandant Mario Dutzi am Ende des Einsatzes. Laut seinen Informationen sei bei Reinigungsarbeiten mit einem Hochdruckreiniger Wasser in einen Brandmelder eingedrungen, weshalb die Anlage ausgelöst habe.

Singen Rauch in einer Singener Wohnung führt zu Feuerwehreinsatz und Sperrung der Hauptstraße Das könnte Sie auch interessieren

Einen Brand gab es in dem Gebäude in der belebten Singener Fußgängerzone allerdings nicht. Die Feuerwehrleute haben die Anlage zurückgesetzt und konnten rasch wieder abrücken. Laut Kommandant Dutzi waren zwölf Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz.