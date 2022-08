Singen vor 58 Minuten Brand im Bullenkloster: Feuerwehr ist am Dienstagabend im Großeinsatz Bei einem Wohnungsbrand drohen viele Menschen in den oberen Stockwerken eines Mehrfamilienhauses in der Julius-Bührer-Straße in Singen betroffen zu sein. Deshalb fährt die Feuerwehr einen Großeinsatz

Brand in der Julius-Bührer-Strasse in Singen beim Bullenkloster am 9. August. | Bild: Biehler, Matthias