Simone Weißbacher, die Direktorin der Brera Serviced Apartments Singen, hat alle Hände voll zu tun. Ständig klingelt das Telefon und die Handwerker sind auch noch im Haus, trotzdem strahlt sie übers ganze Gesicht, denn seit dem 1. November läuft der Gästebetrieb. Das Boardinghaus in der Maggistraße 11 in Singen mit seinen 63 voll ausgestatteten Apartments mit Hotelservice ist mit Abstand das größte seiner Art in der Region. Das neue Angebot für das „Zuhause auf Zeit“ sei in den ersten beiden Wochen des Betriebs schon sehr gut angenommen worden. Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Langzeit- und Geschäftsreisende, die sich bis zu sechs Monaten hier zu Hause fühlen dürfen, wobei auch Urlauber für den Wochenendaufenthalt willkommen sind. Die Gäste sind Selbstversorger und damit unabhängig. In jedem Appartement gibt es eine voll ausgestattete Küchenzeile. Es fehlt im Grunde genommen an Nichts bis auf die Getränke und die Nahrungsmittel selbst, die sich der Gast im nahen Supermarkt besorgen kann. Jedes Appartement ist mit WLAN und TV ausgestattet. Im Preis enthalten ist die wöchentliche Reinigung inklusive Wäschewechsel. Darüber hinaus stehen den Gästen Waschmaschinen und Trockner und sogar ein Bügelbrett samt Bügeleisen zur Verfügung.

Bauherrin und Inhaberin Monika Büttner, die seit mehr als 30 Jahren im Immobiliengeschäft aktiv ist, hat mit der Brera GmbH einen Pachtvertrag über 20 Jahre abgeschlossen. Grund für die Zusammenarbeit sei für sie zum einen die große Erfahrung des Boardinghouse-Spezialisten gewesen, der neben Singen neun weitere Brera Serviced Apartment-Häuser mit großem Erfolg betreibe. Darüber hinaus gefalle ihr das Konzept, weil bei Einrichtung, Ausstattung und Serviceangebot der italienische Lebensstil zu spüren sei, den Brera-Gründer Matteo Ghedini geprägt habe. In Singen käme nun der badische Touch noch hinzu, wie die Bauherrin mit einem Schmunzeln erzählt. Aufmerksam macht sie auf zwei Besonderheiten, die es so nur in Singen gebe: „Alle Appartements zwischen 21 und 37 Quadratmeter verfügen über einen eigenen, großen Balkon.“ Im Laufe des nächsten Jahres werde auch die große Dachterrasse den Gästen zur Verfügung stehen, die einen einmaligen 270 Grad-Rundumblick über Singen gewähre inklusive des unverstellten Blicks auf den Hohentwiel.

Montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr ist der Empfang besetzt. Außerhalb dieser Zeiten ist der digitale Check möglich. Infos/Buchungen auf www.brera.de