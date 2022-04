Bei einem Unfall in der Singener Südstadt ist am Dienstagmorgen ein BMW mit einem Fiat kollidiert. Dabei wurden zwei 19-Jährige leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Außerdem entstand ein hoher Schaden von rund 13.000 Euro. Laut Polizeiangaben missachtete ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer die Vorfahrt eines Fiat, als er von der Byk-Gulden-Straße auf die Straße Pfaffenhäule einbog. Dort kam der bevorrechtigte Fiat von links. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei es den BMW auf einen am Fahrbahnrand geparkten Ford schob.

Verletzt wurden der 19 Jahre alte Fahrer des Fiats und seine gleichaltrige Beifahrerin. Der BMW war so stark demoliert, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden am BMW auf rund 6000 Euro, am Fiat auf 5000 Euro und am geparkten Ford auf 2000 Euro.