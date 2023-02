Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem Linienbus ist es laut Polizei am Donnerstagabend gekommen. Der weiße Einser-BMW soll auf der Rielasinger Straße in Singen versucht haben, einen gelben Linienbus zu überholen. Auf der Fahrt von der Stadtmitte in Richtung der Kreuzung zur Georg-Fischer-Straße sei es beim Wiedereinscheren zur seitlichen Kollision zwischen dem Bus und dem BMW gekommen sein.

Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro. Bei der Unfallaufnahme hätten die Beteiligten laut Polizei unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht, weshalb die Polizei nun Zeugen des Unfalls sucht. Diese werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen in Verbindung zu setzen, Telefon 07733 99600.