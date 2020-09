von SK

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag, 12. September, in der Zeit von 9 Uhr bis 18 Uhr einen in der Bahnhofstraße im Parkhaus Karstadt (Ebene P1) abgestellten BMW beschädigt. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Am BMW konnten weiße Lackantragungen festgestellt werden. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, zu informieren.