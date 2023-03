Im März 2020 hätte der erste Verbandstag des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee eigentlich stattfinden sollen. Doch Corona ließ dies nicht zu. Zwei Tage davor musste der Verbandstag abgesagt werden. Auch die Planungen für die nachfolgenden zwei Jahre mussten wieder zu den Akten gelegt werden. „Nun wird es aber klappen“, sind sich Präsident Johannes Steppacher, Geschäftsführerin Birgit Schröder und der stellvertretende Verbandspräsident Jürgen Schröder einig. Die Planung sieht vor, dass der erste Verbandstag am Samstag, 11. März, im Gemeindezentrum Curana in Beuren an der Aach stattfinden wird.

Der Verbandstag löst damit auch den Dirigentenkongress ab, der vom Blasmusikverband über 50 Jahre mit hochkarätigen Dozenten insbesondere als Fortbildung für Dirigenten organisiert wurde. „Aufgrund des organisatorischen Aufwands und vor allem der Kosten war es bei sinkender Teilnehmerzahl nicht mehr zu verantworten, einen Dirigentenkongress im üblichen Rahmen anzubieten“, erläutert Jürgen Schröder. Der Verbandspräsident hatte die Idee stattdessen einen Verbandstag zu organisieren. „Damit sprechen wir nicht nur die Dirigenten sondern auch die Aktiven an.“ So werden über den Tag verteilt sechs Workshops angeboten. Themen sind die professionelle Öffentlichkeitsarbeit im Verein, die Probenarbeit mit dem Orchester, ein Trompeten-Workshop, ein Rhetorik-Seminar, ein Notationsworkshop und ein Schnupperkurs Alphorn für Anfänger. „In einigen Workshops sind noch Plätze frei. Wer noch Interesse hat, soll sich einfach auf der Geschäftsstelle melden“, verrät Birgit Schröder.

Eintrittskarten gibt es auch noch für das Unterhaltungskonzert am Abend. Bei den Dirigentenkongressen wurde bisher von Orchestern größtenteils symphonische Blasmusik geboten. Allerdings war auch hier die Resonanz nicht mehr so wie erwartet. Nun hofft man mit traditioneller Blasmusik, gespielt von der Bauernkapelle Mindersdorf und Uwe Sauter & D‘BöÖöhmis, mehr Musiker anzusprechen.