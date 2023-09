Das Landesblasorchester Baden-Württemberg folgt 2024 einer Einladung der World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE) zur Weltkonferenz nach Südkorea in Gwangju. Diese internationale Konferenz findet seit 1983 aller zwei Jahre statt. Auch drei Musiker aus der Region sind für das Landesblasorchester mit dabei: Die beiden Klarinettistinnen Sybille Heyna aus Rielasingen-Worblingen und Christina Schmidt aus Schaffhausen sowie der Stockacher Trompeter David Krause.

Die WASBE unterstützt als Organisation die weltweite Förderung und Anerkennung sinfonischer Blasmusik und setzt damit ein kulturelles Zeichen der Verbundenheit. Es geht aber auch um den Wissens- und Gedankenaustausch zwischen Instrumentalisten, Komponisten, Dirigenten, Musikpädagogen, Vertretern der Musikindustrie und des Verlagswesens sowie der Instrumentenbauer. Alle vereint das Interesse an Qualität, Weiterbildung und Vernetzung.

„Als einziges europäisches Orchester darf das Landesblasorchester Baden-Württemberg im Rahmen der Konferenz in Südkorea ein Galakonzert geben“, freut sich Vorsitzende Ilka Hermann, „Das ist für das Orchester eine große Ehre, die es sich durch seine hervorragenden Leistungen erarbeitet hat.“ Als Auswahlorchester des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg genießt es seit seiner Gründung 1978 europaweit großes Ansehen und gilt als eines der erfolgreichsten deutschen Blasorchester. Sein hohes musikalisches und künstlerisches Niveau macht die Mitwirkung für die rund 85 hochqualifizierten und engagierten Musiker besonders attraktiv.

Das Landesorchester bewarb sich für eines der begehrten Galakonzerte an der Konferenz mit dem Hinweis auf seine erreichten Leistungen sowie die hohe Orchesterqualität, die es mit eingesandten Konzert- Videos nachweisen konnte. Die erreichten Wettbewerbspreise, erster Preis in Gold mit Auszeichnung in der Konzertklasse beim World Music Contest in Kerkrade in den Niederlanden, erster Platz beim zweiten Internationalen Blasorchesterwettbewerb in der Berliner Philharmonie sowie Vizeweltmeister in Kerkrade im Juli 2017 mit einer ausgezeichneten Punktzahl, sprechen für die verdiente Präsentation eines Galakonzerts in Südkorea. Die vorgeschlagene Programmauswahl folgt dem Thema der Konferenz Wildflowers und bietet Werke aus verschiedenen europäischen Ländern. Ein Auftragswerk des Landesorchesters, verwirklicht von dem jungen Komponisten Mathias Wehr, vertritt die deutsche Orchesterliteratur.

Pro Jahr erarbeitet sich das Orchester an vier intensiven Probenwochenenden im Musikzentrum Baden-Württemberg in Plochingen sein Repertoire für anstehende Konzerte. Neben Originalkompositionen gehören dazu Bearbeitungen klassischer Werke aber auch Uraufführungen, um modernen Kompositionen eine Plattform zu bieten. Kammermusikalische Besetzungen finden ebenfalls ihren Platz im jährlichen Programm.

Schon einmal, im Juli 2015, vertrat das Landesblasorchester Deutschland und Europa bei der WASBE-Weltkonferenz in San José, Kalifornien, und unternahm dafür seine größte Reise seit Bestehen des Orchesters.

Unter der Leitung des niederländischen Dirigenten Björn Bus werden nun etwa 80 Musiker gut vorbereitet vom 14. bis 27. Juli 2024 die Reise nach Südkorea antreten und freuen sich auf dieses außergewöhnliche Erlebnis. Mit den Klarinettistinnen Sybille Heyna (Rielasingen-Worblingen) und Christina Schmidt (Schaffhausen) sowie dem Trompeter David Krause (Stockach) sind auch drei Vertreter aus der Region dabei.

Bis dahin wird das Orchester am 26. November im Abschlusskonzert auf der Messe Brass und Wind Orchestra in Stuttgart zu hören sein. Informationen zur Messe gibt es unter www.messe.stuttgart.de.