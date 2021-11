Die Stadt Singen baut die Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr weiter aus. Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtplanung, Bauen und Umwelt haben der Umrüstung von zehn weiteren Bushaltestellen einstimmig zugestimmt. Wie Ekkehard Sigg, Abteilungsleiter Straßenbau bei der Stadtverwaltung, dem Gremium mitteilte, werde man sich schon bald der Nordstadt widmen, um auch dort mobilitätseingeschränkten Menschen den Buseinstieg zu erleichtern. Seinen Ausführungen nach werden je zwei Bushaltestellen in der Bruderhof-, in der Hohenhewen- und der Waldeckstraße sowie im Schönhutweg und Am Posthalterswäldle umgebaut werden. 300.000 Euro seien dafür bereits im Haushalt 2021 vorgesehen.

Singen Wiederaufbau oder nicht: Im Dezember soll ein Grundsatzbeschluss über das weitere Vorgehen bei der Scheffelhalle stehen Das könnte Sie auch interessieren

Laut Oberbürgermeister Bernd Häusler stehe Singen in Sachen barrierefreie Bushaltestellen gut da. Von den 202 Haltepunkten im Stadtgebiet seien bereits 89 barrierefrei. „Mit den zehn neuen hätten wir dann fast die Hälfte“, sagte er. Bei der Umrüstung auf eine barrierefreie Nutzung habe man sich laut dem Singener Rathauschef an der Frequentierung orientiert: „Wir haben zuerst die in Angriff genommen, die sehr stark genutzt werden.“

18 Zentimeter machen den Unterschied

Wie Ekkehard Sigg ausführte, werde die Barrierefreiheit der Haltestellen durch ihre besondere Bauform und die Höhe der Bordsteine erreicht. So müsse der Spalt zwischen der Haltestellenplattform und der Busfußbodenkante so gering wie möglich sein. Die Bordsteine sollen laut Sigg dann 18 Zentimeter hoch sein.

Nicht die Ortsteile vergessen

Klaus Niederberger (CDU) kritisierte, dass bei der Planung der Ortsteil Friedingen zu oft außen vor gelassen werde. „Gerade der Ortskern ist stark frequentiert, hier sollte auch etwas passieren“, sagte er. Sigg kündigte an, dass 2022 ein neuer Zuschussantrag gestellt werde und dann die Stadtteile Bohlingen, Friedingen und Überlingen am Ried an der Reihe seien. Silke Stockebrand (SÖS) wünsche sich eine Berücksichtigung der Fichtestraße – auch mit Blick auf die dort lebenden, älteren Menschen.