Die Stadt Singen will klimaneutral werden und ein wichtiger Baustein ist eine umweltfreundliche Mobilität. Das Fahrrad ist ein klimaschonendes Fortbewegungsmittel, doch wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiterkommen will, braucht einen sicheren Abstellplatz am Bahnhof. Den will die Stadt mit einer neuen Radstellanlage westlich des Bahngebäudes schaffen. Wie die Radbeauftragte der Stadt Petra Jacobi mitteilt, befinde sie sich gerade im Bau. Die Fundamente für die drei Glas-Dachelemente seien gelegt, Anfang August würden die Dachelemente geliefert und montiert. Danach werde die Fläche gepflastert und mit Randsteinen eingefasst.

Kosten 170.000 Euro

Zuletzt würden die Doppelstockparker aufgebaut und die Anlage kann in Betrieb genommen werden. Das vorgesehene Bauende ist September. Die Baukosten lägen bei 170.000 Euro. Die Anlage bietet dann in drei Reihen 170 überdachte Stellplätze. Weitere Einzelbügel für Fahrräder seien zusätzlich geplant.

So funktioniert ein Doppelstockparker

Der Doppelstockparker in der überdachten Radstellanlage bestünde aus zwei Ebenen, in die die Fahrräder eingestellt werden können. „Die obere Ebene ist herausziehbar und senkt sich ab, so dass das Rad aufgesetzt und hochgeschoben werden kann“, erklärt die Radbeauftragte. Hinzu kommt eine kleine Radservicerstation, die schon im ganzen Stadtgebiet vorhanden sind. Insgesamt 15 dieser Stationen gibt es in der Stadt und in den Ortsteilen. Sie halten neben einer Luftpumpe und Ventilen, Werkzeug für kleine Reparaturen vor.

Vertragsverhandlungen dauerten

Mit der Planung der Radabstellanlage sei schon früher begonnen worden, berichtet Petra Jacobi. Die Fertiggestellung war bereits für das vergangene Jahr vorgesehen. „Aber erst jetzt konnten die vertraglichen Grundlagen mit der Bahn abgeschlossen werden und mit dem Bau begonnen werden“, so Jacobi.

Die Stadt hat in Sachen Radparkplätze insgesamt kräftig zugelegt: Rund 100 Fahrradbügel sind in diesem Jahr montiert worden. Das Cano bietet außerdem einen Radabstellraum mit 60 Plätzen.