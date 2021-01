Die Gewächshausanlage am Autobahnkreuz Hegau bekommt weiteren Zuwachs – wenn auch nur einen kleinen. Neben der Sortier- und Verpackungshalle, die zum neuesten Gewächshaus an dieser Stelle gehört, darf nun auch ein Kühlhaus errichtet werden. Eine entsprechende Baugenehmigung hat der Ausschuss für Stadtplanung, Bauen und Umwelt des Singener Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung erteilt. Der Beschluss fiel einstimmig bei zwei Enthaltungen.

Den Hintergrund des Bauvorhabens erläutert Johannes Bliestle, Geschäftsführer der Reichenau Gemüse Genossenschaft, auf Anfrage des SÜDKURIER. Demnach gehört das Glashaus zur Genossenschaft, darin werden Gurken, Tomaten und Paprika nach Bioland-Standard angebaut. Das geplante Kühlhaus sei wichtig, um das im Gewächshaus produzierte Gemüse direkt zu vermarkten, sagt Bliestle. Denn sonst müsste man die Ware vor dem Versand zum Kunden für die nächsten Verarbeitungsschritte auf die Reichenau fahren – und danach wieder zurück. Der Bau des Kühlhauses solle nun möglichst rasch starten. Das 44.000 Quadratmeter große neueste Glashaus an dieser Stelle soll in diesen Tagen erstmals bepflanzt werden, so Bliestle. Eine geplante Feier zur Eröffnung werde es derzeit wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht geben.