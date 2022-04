Ein engmaschiges Netz ineinander verwobener Linien und Haken zieht sich über den gesamten Bildträger – die „white writings“ (Schriften in Weiß) von Mark Tobey haben kein Zentrum, keine Richtung, keine feste Form.

„Ich bin auf der Suche nach einer vereinten Welt in meinem Werk und verwende einen beweglichen Wirbel, um sie zu entwickeln“ – das sagte der Künstler zu seinen „white writings“, die ihn berühmt und zu einem Wegbereiter des US-amerikanischen abstrakten Expressionismus machten.

Am Anfang war das Buch

Das neue Buch „Mein Leben mit Mark. Unterwegs in der Welt des Mark Tobey“ von Arnold Stadler war Ausgangpunkt für die Ausstellung im Kunstmuseum, die um intimere Arbeiten Tobeys in der Galerie Vayhinger ergänzt wird.

Mit der Vorstellung des Buches und kurzer Lesung durch den Autor erhielten die zahlreichen Gäste Einblicke in die Kunst und das Leben Tobeys (1890-1976). Das Buch ist eine Liebeserklärung an den Menschen, das Werk und die Haltung des Künstlers: „Das Schöne konnte ich nie verstehen. Ich habe es aber immer geliebt. Aus der Liebe ist eine Liebesgeschichte geworden“, las Stadler.

Zwei Ausstellungen über Mark Tobey

-------------------- Mit Erscheinen des neuen Buches „Mein Leben mit Mark. Unterwegs in der Welt des Mark Tobey“ von Arnold Stadler sind in Singen zwei Ausstellungen mit Bildern des US-amerikanischen Künstlers (1890-1976) zu sehen: Im Kunstmuseum Singen bis 16. Juni , in der Galerie Vayhinger bis 12. Juni. Unterstützt wurde die Kooperation von zahlreichen Leihgebern, finanziell gefördert wurde die Ausstellung von der Karin und Uwe Hollweg Stiftung in Bremen. Mark Tobey lebte und arbeitete bis zu seinem Tod 1976 in Basel.--------------------

Vor mehr als 40 Jahren sah er zum ersten Mal ein Bild von Tobey und reiste 1993 an den Geburtsort des Malers am Mississippi. Für ihn gehört Mark Tobeys Werk in den Bereich des Geheimnisses. „Marks Reise ging nach innen. Wir sind alle miteinander verbunden, in seinen Bildern hängt alles mit allem zusammen“, sei Mark Tobeys Botschaft. Und wie es der Künstler ausdrückte: „We are all waves oft the same sea“ (Wir sind alle Wellen desselben Meeres). Für Arnold Stadler ist Mark Tobey ein Übersetzer der Welt in Bildern, in denen der Mensch immer die Seele ist.

„Wir sind nicht allein auf der Welt“

Für Museumsleiter Christoph Bauer tritt Stadlers Buch für all jene Werte ein, die wir heute neu sehen. Stadler sagt dazu: „All seinen Bildern liegt eine Entdeckung, manchmal auch eine Erfindung zugrunde, dass wir nicht allein auf der Welt sind.“

Mark Tobey war ein reisender, kosmopolitischer, weltoffener Künstler auf dem Weg in eine neue Welt der Malerei. Sein Leben lang saugte er Einflüsse fernöstlicher, amerikanischer und europäischer Kunst und Kalligraphie aus unterschiedlichsten Kulturen, Religionen und Philosophien in sich auf. Arnold Stadler schreibt, Tobey sei es gelungen, daraus „etwas Neues, Lebendiges von großer Strahlkraft“ zu schaffen.

Spiritualität und Innerlichkeit

Den Autor fasziniere die Spiritualität und Innerlichkeit der Werke, die den Bezug zu Mensch, Welt und Natur nie aufgeben, so Bauer. Die „white writings“ scheinen in Bewegung, sie tauchen in dem Liniengewirr unter, um an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Mark Tobey sagte dazu: „Wer mein Bild sieht, ist mit mir unterwegs und muss sich mitbewegen.“

Oberbürgermeister Bernd Häusler dankte allen Beteiligten und dem Sammler Heinz Richter, der die „white writings“ zur Verfügung stellte und zur Eröffnung von Hanau angereist war. Und besonders Arnold Stadler, dessen Buch den Anstoß für die Ausstellung in Singen gab. „Singen ist mir lieber als Konstanz“, versicherte Stadler, der sich zu Ehren der Veranstaltung nach langer Zeit auch wieder eine Krawatte umgebunden hatte.