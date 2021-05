Bereits 2018 hatte der Gemeinderat auf einen Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hin beschlossen, die Biodiversität auf landwirtschaftlich genutzten Wiesen- und Ackerflächen zu verbessern. Als Sindy Bublitz Ende 2019 als Nachfolgerin von Christiane Kaluza-Däschle bei der Umweltschutzstelle angefangen hat, sei dieses Thema ihr erstes Projekt gewesen.

Sindy Bublitz, Mitarbeiterin der Umweltschutzstelle der Stadt Singen. | Bild: Rolf Hirt

Im Gemeinderat habe sie kürzlich den Stand der Dinge vorgestellt. Mittlerweile seien die neuen Pachtverträge mit gut 40 Pächtern abgeschlossen. Das Konzept für Blühstreifen und Altgrasstreifen sei für 65 Pächter vorgesehen. Insgesamt könnten damit auf städtischen Flächen bis zu 12 Hektar neue Blühflächen und 18 Hektar Altgrasstreifen entstehen.

Singen Mitmachen erwünscht: Stadträte wollen Singen blühen sehen Das könnte Sie auch interessieren

Honigpflanzenmischung mit 30 Pflanzenarten

Landwirt Siegfried Bölle (58) und sein Sohn Klaus Bölle (31) haben Anfang Mai das Saatgut auf der ersten Fläche beim Hausener Friedhof ausgebracht. „Wir haben eine Honigpflanzenmischung für Brachen ausgewählt“, sagt Siegfried Bölle. „Der Sack mit dem Saatgut roch schon nach Honig“, bemerkt Bölle am Rande. Diese Mischung enthalte über 30 mehrjährige Arten wie Ringelblume, Klatschmohn, Kornblume, Dill, Sonnenblumen, Färberdistel, Salbei, Koriander, Schafgarbe oder diverse Kleearten. „Wir haben zusätzlich noch Sonnenblumensamen untergemischt, damit die Schnecken Nahrung haben“, sagt Bölle.

Kornblumen und Mohnblumen – wie hier am Rand eines Getreidefelds – sind in der Honigpflanzenmischung für Brachflächen, die die Landwirte Siegfried und Klaus Bölle aus Hausen an der Aach ausgesät haben, auch enthalten. | Bild: Archivbild: Susanne Gehrmann-Röhm

Blühmischungen bereits ausgesät

Die Fläche beim Hausener Friedhof sei 400 Quadratmeter groß. Für einen Hektar Fläche brauche man zehn Kilogramm Saatgut. „Auch Imker mögen für ihre Bienenvölker lieber große Fläche“, ergänzt Klaus Bölle. Die beiden Vollerwerbslandwirte, die einen Betrieb mit Milchkühen in Hausen an der Aach haben, hätten auf zwei weiteren Pachtflächen bei Friedingen ebenfalls Blühmischungen auf Brachen ausgesät.

„Wir haben eine Honigpflanzenmischung für Brachen ausgewählt“, sagt Landwirt Siegfried Bölle.

Blühstreifen bieten Tieren Schutz

Im Dezember 2020 seien die Pächter schriftlich über den neuen Pachtvertrag und das Blüh- und Altgrasstreifenkonzept informiert worden. Von den 65 Pächtern seien rund zehn aus dem Raster gefallen, da sie zu kleine Flächen hätten. Die Anlage der Blühstreifen sei für fünf Prozent der Pachtfläche vorgesehen. Beim ersten Schnitt soll dann ein Altgrasstreifen von mindestens fünf Metern Breite zum Aussamen stehen bleiben. Im August sollen die Altgrasflächen dann gemäht und ein neuer Streifen belassen werden. Neuere Streifen blieben über den Winter stehen und werden im folgenden Jahr gemäht. Sie böten Tieren Deckung. „Das schont die Insekten und fordert weniger Mähopfer“, so Sindy Bublitz.

Der Bienenpakt Die Stadt Singen hat im März den sogenannten Bee-Deal ausgerufen. In diesem Bienenpakt geht es darum, Bürger und Landwirte dafür zu gewinnen, mehr Blühflächen anzulegen. Ein Teil des Paktes ist das Anlegen von Blüh- und Altgrasstreifen auf landwirtschaftlichen Flächen. Der Bee-Deal ist Teil des Projekts „Bürger-Bienen-Biodiversität: Engagement mit Mehrwert“. Die Bodenseestiftung, das Naturerlebniszentrum Allgäu und das Amt der Vorarlberger Landesregierung unterstützt das Projekt. Ansprechpartnerin ist Sindy Bublitz: Telefon (0 77 31) 8 51 95, E-Mail: sindy.bublitz@singen.de

Singen ist Vorreiter beim Verbot von Pflanzenschutzmitteln

In den neuen Pachtverträgen seien Umweltauflagen enthalten. So sind Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat und Mittel, die Neonicotinoide enthalten, seit Anfang des Jahres in Singen verboten. Neonicotinoide werden gegen Blattläuse gespritzt. Beim Verbot von Glyphosat sei die Stadt Vorreiter, denn das Herbizid wird bundesweit erst ab 2024 verboten sein. „Wir setzen Glyphosat sowieso nicht ein. Dafür müssen wir bei der Bodenbearbeitung mehr machen“, so Siegfried Bölle.

Singen Ein Zeichen gegen Glyphosat: Singener Gemeinderat beschließt Verbot und kündigt Kontrollen an Das könnte Sie auch interessieren

Auch genetisch veränderte Organismen seien im neuen Pachtvertrag, der mit dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) sowie dem Landschaftserhaltungsverband abgestimmt wurde, verboten. Außerdem sollen Bäume geschont und erhalten werden. Eine Düngung der Blühstreifen sei nicht erlaubt. Ein Großteil der Blüh- und Altgrasflächen liege innerhalb der Biotopverbundkulisse des Landes Baden-Württemberg. Die städtische Pachtfläche umfasse rund 241 Hektar Ackerfläche und 369 Hektar Grünland.