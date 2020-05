Eine 29 Jahre alte Frau ist am Samstagabend von der Polizei festgenommen worden, nachdem sie ihren 47-jährigen Lebenspartner in einer Wohnung in Singen mit Messern angegriffen hatte. Wie die Polizei mitteilt, eskalierte ein Beziehungsstreit, während dem die alkoholisierte Frau nach Messern griff und nach ihrem Partner stach. Der Geschädigte konnte die Angriffe abwehren und beendete den Angriff vorerst mit einem Faustschlag ins Gesicht der Frau.

Auch weitere Angriffsversuche mit weiteren Messern scheiterten laut Polizeiangaben an der körperlichen Überlegenheit des Mannes. Der Geschädigte erlitt Schnittverletzungen an den Unterarmen. Die Frau verbrachte die Nacht auf Sonntag auf dem Polizeirevier Singen.