Wie sieht die Zukunft des Wohnens aus und wie können Kommunen bezahlbaren Wohnraum schaffen und sichern? Konzepte gibt es viele, doch die Umsetzung vor Ort ist schwierig. Das wurde bei einer Diskussion mit Nicole Razavi, Chefin des neu geschaffenen Landesministeriums für Wohnen und Entwicklung und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung auf Einladung der Steißlinger CDU deutlich.

Mit den Eigentümern Lösungen suchen

Die beiden Abgeordneten erklärten, dass Bund und Land die Rahmenbedingungen schaffen könnten, ohne die Kommunen, die sich vor Ort um die Umsetzung kümmern, gehe es aber nicht. Es gebe bereits zahlreiche Förderprogramme, die Eigentümern und Investoren Anreize böten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Sie kennen Ihre Bürger am besten und wissen, wo vielleicht ein älterer Mensch nicht mehr glücklich ist mit seinem Haus“, erklärte Razavi. Diese Menschen gelte es anzusprechen, und zum Beispiel bei einem Umzug oder Umbau in ein Mehrfamilienhaus zu unterstützen. Der Steißlinger Gemeinderat Hugo Maier erklärte, dass die Gemeinde immer wieder mit Haus- und Grundstückseigentümern im Gespräch sei, doch die sähen meist keinen Grund zu verkaufen, weil Eigentum eine gute Geldanlage sei und sie es ihren Enkeln vererben wollten. Außerdem blieben sie gern in ihrem gewohnten Umfeld. Die Ministerin ermunterte, kreativ zu werden und Neues auszuprobieren. Sie habe bei ihrer Reise durchs Land viele Möglichkeiten des Wohnens kennengelernt: Sei es die Bereitschaft einer Eigentümerfamilie, ein Mehrgenerationenquartier zu schaffen oder auf einen Supermarkt Wohnungen zu bauen.

Vom Häuslebauer zum Häuslesanierer

Der Unternehmer Bernhard Bihler, der an der Diskussion teilnahm, hat in Radolfzell ein Mehrfamilienhaus mit neun Sozialwohnungen gebaut. Sein Anliegen: Wenn Stadt oder Land ein Grundstück verkaufen, sozialen Wohnungsbau zu unterstützen und nicht „auf Teufel komm raus zu verkaufen“. Dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung ist es im Sinne des Umweltschutzes wichtig, den Flächenverbrauch zu reduzieren und Solaranlagen zu unterstützen: „Wir müssen vom Land der Häuslebauer zum Land der Häuslesanierer werden.“ Malermeister Rainer Kenzler brachte die Idee ein, direkte Anreize zum Sanieren wie bei der Abwrackprämie zu schaffen. Gerade Ältere täten sich mit Bürokratie schwer, sie könne man eher mit einer Sofortprämie locken. In Sachen Bürokratie hatte Jung eine Botschaft: Egal ob bei Baugenehmigungen, dem Klimaschutz oder der Gäubahn – die Verfahren würden alle zu lange dauern, „da müssen wir mehr Tempo machen“.

Wohnraum für Familien unerschwinglich

Junge Familien sollten sich ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen können, erklärte Razavi. Dass ein eigenes Haus mit Kosten von bis zu 800.000 Euro für Normalverdiener kaum noch zu bezahlen sei, erklärte die Steißlinger Gemeinderätin Katrin Mattes. Auch fänden Familien keinen bezahlbare Wohnung mehr, das erhöhe die soziale Spannung, sagte sie.

Für die Gemeinden sei der Grunderwerb zentral, sprach Mühlhausen-Ehingens Ex-Bürgermeister Hans-Peter Lehmann aus Erfahrung. Hans-Joachim Lehmann aus Geschäftsführung der Konstanzer Wohnbaugesellschaft sieht eine langfristige und kluge Wohnraumplanung der Städte und Gemeinden als unabdingbar, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.