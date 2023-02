So genau weiß man es nicht, aber vermutlich gibt es Musik, seit Menschen die Sprache entdeckten. Begonnen hat wohl alles mit Gesang. Eines der ältesten Musikinstrumente wurde auf der Schwäbischen Alb gefunden: eine filigrane Flöte, geschnitzt aus dem Knochen eines Gänsegeiers.

Heute gehört die Musikbranche zu den wichtigsten Bereichen der Kreativwirtschaft. In Deutschland arbeiten dort mehr als 84.000 Menschen und erwirtschaften jährlich über 5 Milliarden Euro. Aber warum eigentlich? Dass man mit Musik Geld verdienen kann und Arbeitsplätze schafft, kann es ja nicht alleine sein. Musik ist ein Bedürfnis. Schon im Mutterleib reagiert das Ungeborene auf Melodien.

Ich machte in der Schwangerschaft ebenfalls diese Erfahrung, die mich damals etwas ratlos zurückließ: Meine Tochter hörte am liebsten Ländler und Schlager – eine Musikrichtung, die mir nicht so liegt. Bei Akkordeon- und Schnulzenklängen ging es in meinem Bauch wesentlich ruhiger zu als bei Klassik oder gar Rock-Musik. Da kassierte ich empfindliche Tritte.

Kaum geboren, werden wir Menschenkinder umhüllt von Klängen: Wiegenlieder, ob mit oder ohne Text, kennen alle Kulturen. Später folgen oft schmerzliche Erfahrungen mit dem obligatorischen Blockflöten- oder gar Geigenunterricht, wobei nicht klar ist, wer mehr leidet: die Kinder, die Eltern oder das Lehrpersonal der Musikschule. Aber selbst dieses Leiden schafft es nicht, uns die Musik zu verleiden. Dauer-Streaming ersetzt heutzutage die Lieblingsschallplatte, die so oft gespielt wurde, bis sie komplett ausgeleiert war, Kopfhörer sorgen für weniger akustische Umweltverschmutzung in Bus oder Bahn, wenn man unterwegs ist zu Pop- oder Klassik-Festivals. Wir singen unter der Dusche und Karaoke, schauen Talentshows, und alles nur für diesen einen Moment: wenn Töne uns zum Weinen bringen oder wenn sie die sprichwörtliche Gänsehaut erzeugen, wenn uns nichts mehr hält und wenn wir einfach tanzen müssen.

Fasnacht ist vorbei und eine stillere Zeit beginnt. Aber ich habe immer noch im Ohr: „Ja wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt!“ Bei der Fasnacht im Pflegeheim haben sie alle mitgesungen, und selbst diejenigen, die dauerhaft im Rollstuhl sitzen, waren zu „Marmor, Stein und Eisen bricht“ auf der Tanzfläche oder hüpften im Sitzen hin und her. Und wenn es hieß: „Die Hände zum Himmel“ waren alle dabei. Statt Alkohol waren Milch und Kakao in den Tassen, so manche Berlinerfüllung machte sich selbstständig, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Es war die Musik, die Pflegende, Patienten und andere Gäste zusammenbrachte. „Das war die verrückteste Fete seit meiner Schulzeit“, stellte meine Tochter hinterher fest. Und wir hatten den Refrain immer noch im Ohr: „Wir klatschen zusammen und keiner ist allein.“