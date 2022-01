von Anina Kemmerling

Ein öffentliches Ärgernis kann vielfältig begründet sein und manchmal bekommt es sogar strafrechtliche Relevanz. So in einem besonders ungewöhnlichen Fall, der dieser Tage im Singener Amtsgericht verhandelt wurde: Der Angeklagte soll im März vergangenen Jahres seine Hose herabgelassen und sich auf öffentlicher Straße selbst befriedigt haben, als er seine ehemalige Freundin in einem Friseursalon sitzen sah. Dass sich hinter dieser unverständlichen Aktion ein psychisch kranker, doch geständiger Mann verbarg, der trotz einer Therapie rückfällig wurde, wurde im Verlauf der Verhandlung deutlich.

Singen Mit Kinderpornos aus der Schuldenfalle? Angeklagter verbreitet Inhalte, beteuert aber, nicht pädophil zu sein Das könnte Sie auch interessieren

Doch von Anfang an: Zum Tatzeitpunkt sei der Angeklagte – wie es in der Klageschrift heißt – bereits dreifach unter Bewährung gewesen. Er fiel bereits als Jugendlicher, im Jahr 2010, erstmals wegen seines kriminellen Sexualverhaltens auf. Insgesamt ist der 31-Jährige bis heute für zwölf Straftaten verurteil worden. Dabei seien es stets ähnliche Verhaltensweisen gewesen, mit denen er seine Opfer sexuell belästigte. Handgreiflich wurde er dabei nie, wie es vor Gericht hieß. Auch habe er niemals jemandem mit seinen Taten körperlichen Schaden zugefügt.

Straftäter zeigt Reue

Von 2017 bis 2019 nahm er an einer Gruppentherapie für Sexualstraftäter teil, die er mit einer positiven Sozialprognose beendete. Dass er zwei Jahre später in alte Muster verfiel, führt der Angeklagte auf einen hohen Stresspegel zu Beginn des vergangenen Jahres zurück: „Im März kam so viel auf einmal auf mich zu. Meine Selbstständigkeit lief nicht, ich hatte Probleme mit der Hausverwaltung, mir wurde Diabetes nachgewiesen und mein Onkel ist verstorben“, so der Angeklagte. All das habe einen enormen psychischen Druck auf ihn ausgeübt.

Gerade der Umgang mit derartigen Stress- und Risikofaktoren waren der Hauptbestandteil seiner damaligen Therapiesitzungen. Er sollte lernen, wie mit kritischen Situationen umzugehen ist, um gewohnte Verhaltensweisen zu durchbrechen. Außerdem wurde versucht, die Ursprünge seines psychischen Defizits festzustellen, die nach Aussagen des Beschuldigten tief in seiner Kindheit verankert seien. „Die Therapie hat mir wirklich sehr geholfen. Es lief alles wieder richtig gut – bis zu diesem einen Tag“, sagt der Mann nachdenklich. Er betont mehrmals vor Gericht, wie sehr er seinen Rückfall bereue und dass er sich gerne wieder in ambulante Therapie begeben würde. Allerdings sei es derzeit schwer, einen Behandlungsplatz bei einem geeigneten Psychologen zu bekommen.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Reue des Angeklagten zeigte gegenüber der Staatsanwaltschaft Wirkung. „Eigentlich ist es kaum begründbar, sich für eine Bewährungsstrafe auszusprechen“, so der Staatsanwalt. Zu oft sei der 31-Jährige bereits auf Bewährung verurteilt worden und dann erneut strafrechtlich aufgefallen. „Doch ich sehe Sie auch nicht im Knast“, so der Staatsanwalt im Gerichtssaal. Dagegen spreche das offene Geständnis des Mannes, seine reflektierte Sichtweise und die Absicht, erneut eine Therapie zu beginnen.

Das Gericht stimmte mit dem gutwilligen Plädoyer der Staatsanwaltschaft überein. Der Mann wurde zu einer weiteren Bewährungsstrafe von drei Jahren sowie einer Geldauflage von 1000 Euro verurteilt. Zu seinen Bewährungsauflagen zählt, dass der Beschuldigte innerhalb der nächsten drei Monaten eine Psychotherapie beginnen muss und diese dem Amtsgericht vorzuweisen hat.