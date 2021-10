von SK

Der Unfall geschah am Donnerstag gegen 21.30 Uhr auf der Georg-Fischer-Straße, kurz vor dem Abzweig zur Landesstraße 223, die nach Überlingen am Ried führt. Dies teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, fanden sie dort gleich zwei tote Wildschweine und einen verlassenen und stark beschädigten Mercedes vor. Da die Tiere tot waren, könne man von einem relativ heftigen Aufprall ausgehen, sagt Polizeisprecherin Karina Urbat auf Nachfrage.

In dem Auto fanden die Polizisten eine fast leere Weinflasche vor. Kurze Zeit später kam auch ein betrunkener 38-Jähriger mit seiner Ehefrau an die Unfallstelle. Er behauptete laut der Mitteilung zunächst, dass seine Frau das Auto gefahren habe. Nach dem Zusammenstoß habe sie den Unfallort dann im Schock verlassen.

Den Polizisten vor Ort boten die Spuren allerdings ein anderes Bild, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach einer Befragung gab der 38-Jährige dann zu, dass er selbst das Auto zum Zeitpunkt des Unfalls gefahren habe. Der Mann ist laut den Polizeiangaben nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 10.000 Euro.