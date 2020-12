Betreutes Wohnen in Citylage ist begehrt. Bestes Beispiel dafür: Das von der Oßwald Wohnbau GmbH, Hilzingen-Riedheim, in der Freiheitstraße 5 soeben erstellte Wohnhaus mit 26 barrierefreien und größtenteils rollstuhlgängigen Ein-, Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen und Tiefgarage. Für die Betreuung konnte die AWO Kreisverband Konstanz gewonnen werden. In der Umgebung finden sich Bushaltestellen, Cafés, Läden und Arztpraxen. Das Rathaus, der Stadtgarten und das ehemalige Landesgartenschaugelände sind in wenigen Schritten erreichbar. 24 der Wohnungen waren sehr zügig verkauft, zwei können noch erworben werden.

Die Oßwald Wohnbau GmbH hat bei der Seniorenwohnanlage in der Freiheitstraße wie bei allen ihren Projekten Wert auf eine hochwertige Bauweise und Ausführung gelegt. Erstellt wurde das voll unterkellerte, fünfgeschossige Gebäude in Massivbauweise als KFW 55 Effizienzhaus. Es gibt einen großen Gemeinschaftsraum. Jede der hellen, mit großen Fenstern ausgestatteten Wohneinheiten verfügt über Küche, Balkon oder Terrasse. Die raumhoch gefliesten Bäder haben bodenebene Duschen. Rainer Oßwald, Architekt und zugleich Chef des Bauträger-Unternehmens hat sich beim Bodenbelag für hochwertiges Vinyl entschieden. Nicht einfach stellte sich während der eineinhalbjährigen Bauzeit die Realisierung des Projekts heraus. Das lag zum großen Teil am schwierigen Untergrund. Im Mai 2019 wurden durch eine Spezialtiefbau-Firma Trägerbohlwände an zwei Seiten des Grundstücks angebracht, um ein Abrutschen des Erdreichs zu verhindern. Danach begann der Aushub. Für den großen Kran wurde ein 25 Quadratmeter großes und 1,40 Meter tiefes Fundament gegossen. In einem Teil des Grundstücks traten kontaminierte Böden auf. Die Nachbarhäuser wurden statisch unterfangen, da der Aushub tiefer ging als die Nachbarkeller. Um zu gewährleisten, dass sich die Nachbargebäude nicht senkten und Risse bekamen, wurde abschnittsweise unter deren Fundamenten abgegraben, eine Stahlarmierung eingebracht und ausbetoniert. Der Rohbau stand im April 2020. Dann ging es zügig weiter mit dem Innenausbau. Coronabedingt kam es zu leichten Lieferverzögerungen des Baumaterials. Die Corona-Auflagen für die Handwerker wurden erfüllt. Der Einzugstermin wurde eingehalten. Für die gute Arbeit gibt es von Oßwald ein besonderes Lob für die am Bau beteiligten Firmen: Jetzt steht das Gebäude zum Bezug bereit. „Hier kann man sich als Bewohner wirklich wohl fühlen“, ist Rainer Oßwald sehr zufrieden. Er freut sich, nun mit voller Kraft an das nächste Vorhaben der Oßwald Wohnbau GmbH gehen zu können: Zwei Mehrfamilienhäuser mit elf und 14 Einheiten in Radolfzell, Kasernenstraße 77.

Wohnbau Oßwald

Bei der Wohnbau Oßwald GmbH finden sich das Architekturbüro und Bauträger unter einem Dach. Das Architekturbüro Rainer Oßwald gibt es seit 1983, die Baugesellschaft seit 1990. Der Bauträger beauftragt immer Handwerker aus der Region. Alle Infos im Internet unter:

http://www.osswald-wohnbau.de