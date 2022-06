Die Stadt Singen ist ein Vorbild für ganz Baden-Württemberg – zumindest wenn es nach dem Informationszentrum Beton (IZB) geht. Denn Singen hat Ende 2020 einen Busbahnhof in Betrieb genommen, dessen Straßenbeläge aus Beton bestehen. Das IZB ist die Organisation, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Zementindustrie kümmert. „Wir informieren über den Baustoff Beton und seine Anwendungen“, sagt Siegfried Fiedler, der beim IZB Projektleiter Marketing ist. Weniger freundlich könnte man es auch als Werbung bezeichnen.

Das IZB hat kürzlich ein Seminar in Singen abgehalten, bei dem es um kommunale Verkehrsflächen aus Beton ging. Fiedler hat die Veranstaltung organisiert und sagt, dass etwa 50 Fachleute teilgenommen haben – größtenteils aus Baubehörden. Viele der Besucher seien aus Konstanz gekommen. Auch dort gibt es Projekte, für die Beton in Frage kommen könnte, etwa am Bahnhofplatz und an einem zentralen Busbahnhof.

Konstanz/Singen Neugestaltung des Bahnhofplatzes: Was Konstanz dabei von Singen lernen kann Das könnte Sie auch interessieren

Am Singener Busbahnhof ist der Straßenbelag durch die schweren Fahrzeuge und die vielen Rangierbewegungen stark belastet. Deshalb habe man sich für Beton als Baustoff entschieden, sagt Bauingenieur Michael Spreitzer, der bei der Singener Stadtverwaltung als Bauleiter angestellt ist und auch den Bau des Busbahnhofs geleitet hat. Bislang sei man damit auch gut dran. Und beim Bau sei man flexibler gewesen, weil die Betonfelder kleiner seien als asphaltierte Abschnitte.

Der Singener Busbahnhof ist von Beton geprägt (Archivbild). | Bild: Matthias Güntert

Kritik an Beton wegen Klimaschädlichkeit nimmt zu

Auch Siegfried Fiedler vom IZB bezeichnet den Singener Busbahnhof als Vorzeigeprojekt. Und er hebt die längere Lebensdauer hervor, die den höheren Preis aus seiner Sicht rechtfertigt. Seit etwa zehn Jahren sei Beton ein Trend für stark belastete Verkehrsflächen. Doch auch beim IZB ist die Kritik wegen CO 2 -Emissionen des Baustoffs angekommen: „Dazu bekommen wir immer mehr kritische Fragen.“

Singen Neuer ZOB in Singen: Bus-Nutzer finden ihren Anschluss jetzt besser Das könnte Sie auch interessieren