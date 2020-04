Da strahlt sie. Melanie Rüttinger (91) lebt im Pflegezentrum Hegau in Singen. Wegen der Corona-Krise herrscht auch dort zur Zeit ein Besuchsverbot. Und trotzdem kann sie nun ihren Sohn Theo Rüttinger aus Worblingen begrüßen. Er ist ihr so nahe, wie wenn er bei ihr im Zimmer wäre. Nur eine Glasscheibe trennt die beiden. Und die ist nach kurzer Zeit vergessen.

Die 91-Jährige Melanie Rüttinger (links) lebt im Pflegezentrum Hegau. Dank „Vis à Vis“ kann ihr Sohn Theo Rüttinger aus Worblingen sie im Pflegeheim besuchen. | Bild: Uli Zeller

Als erstes überreicht Sohn Theo seiner Mutter die aktuelle Ausgabe des SÜDKURIER und schon sind die Beiden mitten im Gespräch. Mutter Melanie erklärt ihrem Sohn, welche Kekse er zukünftig lieber nicht mehr bringen soll. Und Sohn Theo erläutert seiner Mutter, dass er derzeit im „Home office“ arbeitet – und dass man darunter versteht, von zuhause aus zu arbeiten.

Persönliche Kommunikation

„Vis à Vis – Haus an Haus“ nennt Geschäftsführer Helmut Matt vom Pflegezentrum die Idee. Das Häuslein ist an der Seite an das Pflegezentrum angebaut. Außen an ein leeres Bewohnerzimmer. Es erinnert an einen Beichtstuhl und an eine Telefonzelle. An einen Beichtstuhl deshalb, weil sich darin zwei Menschen gegenüber sitzen. Es ist in der Besucherbox jedoch deutlich heller und geräumiger. Und an eine Telefonzelle, weil es darin um Kommunikation geht. Man sieht das Gegenüber in dem Häuslein jedoch direkt.

Und das sei der entscheidende Vorteil, so Geschäftsführer Matt. „Wir haben zuerst andere Möglichkeiten ausprobiert“, erzählt Matt. Dazu gehört etwa das Kommunizieren via Skype. Aber „Man sieht auf dem Computer immer nur einen kleinen Ausschnitt. Und es ist keine so persönliche Kommunikation.“ Also hat Helmut Matt seinen Bruder um Rat gefragt. Der Bruder Reinhard Matt aus Bad Säckingen ist Schreinermeister. Und sie haben gemeinsam diese Idee entwickelt: Das „Vis à Vis – Haus an Haus“.

Über 50 Termine an Ostern

Es besteht aus beschichtetem Holz ohne Poren, das man gut abwischen kann. Die zugehörige Technik stammt von einer Gabelstapler-Firma. Dort wird sie eingesetzt, damit der Fahrer des Staplers beim Be- und Entladen nicht immer aufstehen muss, um mit dem Lastwagenfahrer sprechen zu können.

Die Idee wird von Besuchern und Bewohnern gern angenommen. An Gründonnerstag wurde das „Vis à Vis – Haus an Haus“ in Betrieb genommen. Und rund 50 Termine wurden über Ostern bereits gebucht. Pro Termin bekommen Besucher und Angehörige 30 Minuten Zeit. Danach werden alle Teile desinfiziert, die berührt werden können. Und dann kommt der nächste Besucher.

„Die Technik stört nicht“

Kommuniziert wird über Mikrofon und Lautsprecher. Während der Besucher spricht, muss er auf einen Knopf drücken. Und der Heimbewohner muss überhaupt nichts machen. Das ist alles, was man wissen muss, um das Besucherhäuschen zu bedienen. „Die Technik stört nicht“, erläutert der Angehörige Theo Rüttinger aus Worblingen. „Meine Mutter ist schwerhörig. Aber sie versteht mich auf diesem Weg trotzdem sehr gut.“