Die Kirche lebt eindrucksvoll: Ein großes Fest der Freude, des Glaubens und Friedens feierten am Wochenende über 1000 Besucher bei den Veranstaltungen anlässlich der 1250-Jahr-Feier im Singener Stadtteil Bohlingen. „Wir sind entzückt über den großen Besucheransturm“, sagte Chorleiter Sven Mendel bei der Begrüßung der Konzertreihe am Samstag, der sonst beschauliche Kirchplatz hatte sich in eine große Open-Air-Veranstaltung verwandelt. Und die zahlreichen Gäste bekamen karibischen Klängen eine mitreißende Schau geboten.

Der Nachwuchs aus den Kirchen der Seelsorge ist gesanglich in der Jugendkantorei Aachtal vereint. Beim großen Jubiläumskonzert in Bohlingen begeisterten 90 Kinder, Jugendlichen und Musikern die Zuhörer mit dem Musical Herzschlag. | Bild: Rolf Hirt

Ein Chor mit 100 Sängerinnen und Sängern präsentierte die „Caribbean Mass“, in temperamentvollen Rhythmen wurden liturgische Texte und Gebete des Heiligen Franz von Assisi aufgeführt, klassische Musik wurde mit lateinamerikanischen und afrikanischen Musiktraditionen vermischt. Zum Auftakt gab es für die Konzertbesucher mit der jüdischen Friedenshymne „Ose Shalom“ und dem afrikanischen Vater-unser-Gebet „Baba Yetu“ bereits ein Gänsehauterlebnis.

Besucherin lobt das Ambiente

Das gut einstudierte Zusammenspiel des großen Ensembles mit den glänzenden Solisten, Isabell Marquardt (Sopran) und Andreas Köberle (Bariton) sowie den Musikern sorgten für einen Hochgenuss. „Das einmalige Ambiente auf dem Kirchplatz mit der Beleuchtung des Turmes und das tolle Engagement der vielen Akteure begeistert“, sagte Beate Krähenbühl-Sproll aus dem schweizerischen Biel, die zum Bohlinger Jubiläum in ihre Heimat gekommen ist.

Die vielen Besucher auf dem Kirchplatz in Bohlingen waren fasziniert von den musikalischen und gesanglichen Darbietungen aller Akteure auf der Festbühne. | Bild: Rolf Hirt

Schon zum „Musical Herzschlag“, aufgeführt von 90 Kindern und Jugendlichen der Jugendkantorei aus den Gemeinden der Seelsorge Aachtal waren bereits alle Sitzplätze gefüllt. Die moderne Umsetzung der biblischen Geschichte mit Tanzgruppen, Solisten und einer Liveband wusste die Besucher zu faszinieren. Martina Kuppel vom Kirchenchor Bohlingen bedankte sich bei allen Akteuren für die Mitwirkung, besonders bei Chorleiter Sven Mendel. „Er hat uns zu dieser unvergesslichen musikalischen Reise inspiriert und motiviert“, sagte Martina Kuppel.