Nach fast zwei Jahren Pause kehrt der Internationale Museumstag zurück auf die Kultur-Landschaftskarte in ganz Deutschland. Auch in Singen werden verschiedenste Kulturakteure am Sonntag, 15. Mai, dazu einladen, einen Blick in aktuelle sowie neue Ausstellungen aber auch hinter die Kulissen zu werfen. „Es freut mich wirklich sehr, wenn Kunst und Kultur nach der längeren Zwangspause wieder frei erlebbar werden“, betont Oberbürgermeister Bernd Häusler bei der Vorstellung des Programms im Singener Hegau-Museum.

In diesem Jahr steht der Internationale Museumstag unter dem Motto „The Power of Museums“ (Die Kraft der Museen). Und in Singen brennt man darauf, die ganze Bandbreite an Kunst und Kultur an diesem Tag zeigen zu können. „Die Stadt Singen mit ihren unterschiedlichen Angeboten ist Kulturversorger für die ganze Region“, macht Catharina Scheufele, Fachbereichsleiterin Kultur und Tourismus, deutlich. Sie freue es besonders, dass alle kulturellen Einrichtungen in Singen beim Museumstag dabei wären. „Alle ziehen an einem Strang und das zeichnet Singen aus“, so Scheufele weiter.

Alle Einrichtungen sind an Bord

So beteiligen sich die Museen, die Galerie Vayhinger, der Kunstverein und die Singener Maler am Museumstag und stellen für alle Besucher ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zusammen. Das Stadtarchiv lädt im Stadtgarten zu der Ausstellung „Der Alltag in Singen unter französischer Flagge“ ein. Für die musikalische Umrahmung soll das Ensembles der Jugendmusikschule sorgen.

„Wir hängen nicht nur Bilder an die Wand!“

Laut Catharina Scheufele umspannt das diesjährige Programm einen Bogen von Kunst über Archäologie und Regionalgeschichte bis hin zu Oldtimern und Musik. „Wir hängen nicht nur Bilder an die Wand“, sagt sie. Vielmehr bestehe am Aktionstag die Möglichkeit, dass Besucher einen Blick hinter die Kulissen der Einrichtungen werfen und direkt mit den Künstlern ins Gespräch kommen können. „In Singen ist die Menge an Protagonisten eine der Stärken“, ergänzt Christoph Bauer, Leiter der Kunstmuseums. Die Stadt Singen müsse sich mit Blick auf ihr kulturelles Angebot im gesamten Landkreis nicht verstecken.

Ein weiteres Anliegen des Tages: Schwellen sollen abgebaut werden. Und gerade mit Blick auf die fast zwei Jahre währende Zeit mit Corona-Vorschriften und temporären Schließungen wäre dies laut Catharina Scheufele bitter nötig. Denn es solle Menschen geben, die noch nie ihren Fuß über die Schwelle eines Kunstmuseums gesetzt haben. „Corona hat nämlich die größte aller Barrieren aufgebaut, schlimmer als die Schließung von Einrichtungen geht wirklich nicht“, sagt Catharina Scheufele. Oft haftet der Kunst der Ruf des Elitären an. Dabei muss es dort gar nicht unbedingt ernst zugehen. Das kündigte schon die diesjährige Vorstellung: Frisch, fröhlich und spielerisch soll es werden. Deshalb sei der Eintritt in den meisten Einrichtungen auch frei.

In Singen hoffen die Mitwirkenden nun, dass der Museumstag ein voller Erfolg und es möglichst viele Besucher in die Museen ziehen wird. „Wir haben unter Corona sehr gelitten“, sagt Wolfgang Trautwein vom Singener Museumsverein. Man habe in der Pandemie erhebliche Einbußen in den Bereichen Kunst, Ausstellungen und Musik gehabt.

Der Blick geht nach vorne

Doch zurückschauen auf die vergangenen zwei Pandemie-Jahre wollen die Kunstschaffenden in Singen nicht – in diesem Fall aber nicht. Vielmehr richten sie den Blick nach vorne. „Die Singener und Hegauer wollen wieder in die Ausstellungen, das zeigen die aktuellen Besucherzahlen“, sagt OB Bernd Häusler. Auch Catharina Scheufele bestätigt dies. Die Museumsnacht 2021 habe dies eindrücklich gezeigt. „Die Stimmung war ausgesprochen gut und die Menschen sehr dankbar, dass Kunst und Kultur wieder stattfinden“, sagt sie. Dazu gehöre eben auch, dass man sich wieder begegne, sich austausche und miteinander diskutiere. „Unser Wunsch für den 15. Mai ist einfach, dass die Leute nach einer langen Pause wieder zu uns kommen und sagen: Wirklich nicht schlecht, was die hier in Singen machen“, fasst Christoph Bauer zusammen.