Eine Bühne, ein Tisch, ein Mikrofon. Dazu ein Buch. Da fehlt nur noch die richtige Autorin, um das gespannte Publikum mit Literatur zu erfreuen. Anlässlich der Kinder- und Jugendliteraturtage, die seit Mitte Oktober in Singen und anderen Städten des Landkreises stattfinden, besuchte die Autorin Ursula Poznanski die Singener Jugendmusikschule. Sie wurde von der Bibliothek Singen eingeladen, um aus ihrem neuen Thriller „Oracle“ zu lesen. Über 100 Besucher füllten den bestuhlten Saal der Musikschule – hauptsächlich Schulklassen mit ihren Lehrkräften.

Darum geht es in „Oracle“

Protagonist von „Oracle“ ist der an einer Psychose leidende Julian, der aufgrund seiner Krankheit eine komplizierte Kindheit und Jugend hatte. Die Lesung beginnt an einer Stelle im Buch, an der Julian einen großen Schritt im Leben geht, indem er von seinem Zuhause in ein Studentenwohnheim zieht. Als er dann trotz anfänglicher Zweifel ein Klassentreffen besucht, trifft er seine ehemaligen Mitschüler wieder. Er muss voller Schrecken feststellen, dass seine früheren Visionen zur Realität wurden: Ein Mädchen sitzt nun im Rollstuhl und eine anderes hat ihre Mutter verloren. Kann Julian etwa die Zukunft voraussehen und vielleicht auch beeinflussen?

Die Zuhörer werden zu Fragestellern

An dieser Stelle beendete Ursula Poznanski unter Applaus den ersten Teil des Programms. Anschließend konnte das Publikum mit der bekannten Bestseller-Autorin ins Gespräch kommen. Wie die Autorin dabei erzählte, habe sie bereits in der Schulzeit damit begonnen, Geschichten zu schreiben. „Dafür habe ich dann die Hausaufgaben nicht geschrieben“, erklärt sie augenzwinkernd den Schülern im Publikum.

Nach der Schule habe sie zwar immer wieder Kurzgeschichten geschrieben, sei aber eigentlich Wissenschaftsjournalistin gewesen. Der Jugendthriller „Erebos“, Poznanskis erstes erfolgreiches Buch, habe dann dafür gesorgt, dass sie hauptberuflich zur Autorin werden konnte.

Zur Person Die 55-jährige Ursula Poznanski ist eine österreichische Schriftstellerin und lebt mit ihrer Familie in Wien. Einige Jahre arbeitete sie als Wissenschaftsjournalistin in einem medizinischen Fachverlag, bevor ihr mit ihrem Jugendthriller „Erebos“ im Jahr 2010 der Durchbruch als Autorin gelang. Seitdem ist sie in jeglichen Altersklassen regelmäßig auf der Spiegel-Bestsellerliste zu finden und zählt zu einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen. Im Zuge der zahlreichen Auszeichnungen – 17 an der Zahl – erreichte sie auch international einen hohen Bekanntheitsgrad.

Zwei Bücher pro Jahr sind sportlich

Seitdem schreibe sie jedes halbe Jahr ein Buch. „Das ist schon relativ sportlich“, gesteht Poznanski. Dafür aber auch erfolgreich: Bereits mehrmals landete sie auf der Spiegel-Bestsellerliste oder gewann für ihre Werke eine Auszeichnung, wie beispielsweise den Deutschen Jugendliteraturpreis im Jahr 2011. Der Autorin zufolge seien in der Regel viereinhalb der sechs Monate reine Schreibzeit – die Recherche laufe nebenbei auch noch. Die restliche Zeit würde dann für das Lektorat, also die Verbesserung des Geschriebenen, genutzt.

Der Saal der Jugendmusikschule ist komplett gefüllt. | Bild: Lara Reinelt

Wie Poznanski dem Publikum mitteilt, habe sie Verträge, die drei bis vier Jahre in der Zukunft liegen. „Ich habe also schon Abgabetermine, obwohl die Themen noch nicht einmal existieren.“ Zwingen müsse sie sich allerdings nicht – die Ideen kämen schon immer rechtzeitig. Und das auf unterschiedliche Art und Weise: Manchmal einfach indem sie etwas im Internet lese oder sich mit anderen Menschen austausche.

Es gäbe aber auch Situationen im eigenen Leben, die zur Inspiration führen: „Einmal habe ich beim Wäschewaschen einen Zettel gefunden und mich gefragt, was es mit dem draufgeschriebenen Satz auf sich hat. So kam die Idee für das Buch ,Aquila‘ zustande, in dem ein Mädchen morgens aufwacht und merkwürdige selbstgeschriebene Zettel findet.“

Nicht überall hat die Autorin das Vetorecht

Während die Themen in der Hand der Autorin lägen, habe sie kein Veto-Recht bezüglich des Titels und des Covers. Es gäbe ein gemeinsames Überlegen mit dem Verlag. Beim Cover würden ihr sogar nur vier bis acht Entwürfe zugeschickt. „Mit ein bisschen Glück einigen wir uns auf das, was mir am besten gefällt“, sagt sie lachend.

An das Phänomen der Schreibblockade glaube sie nicht wirklich, so Poznanski. „Viele verwechseln das mit: einfach keine Lust haben“, sagt sie. Natürlich käme es vor, dass man sich mal in eine Sackgasse geschrieben hat. Dafür gäbe es aber einen einfachen Tipp: 300 Worte schreiben und dann käme man wie von selbst wieder in den Flow.

Wie sieht es mit der Bezahlung aus?

Beim Thema Geld ließ Poznanski die Schüler schätzen, wie viel sie von einem Buch erhalte, das für 22 Euro verkauft wurde. Keiner der Beteiligten ging von einem Anteil unter 15 Euro aus. Die Auflösung sorgte dann für viele erstaunte Blicke im Publikum: „Naja, von den Einnahmen eines verkauften Buches bekomme ich zehn Prozent, in dem Fall also ungefähr 2 Euro.“

Auch eine Autorin liest Bücher. Welche am liebsten, sei in Poznanskis Fall schwer zu sagen: „Ich lese gerne Krimis und Thriller. Aber auch viele andere Genres. Ein Autor, der mir gut gefällt, ist Stephen King. Doch auch da kann ich mich schwer entscheiden.“