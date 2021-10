Einen eher ungewöhnlichen Einsatz mussten Beamte des Polizeireviers Singen am Samstagabend kurz vor Mitternacht bewältigen. Zunächst habe eine Polizeistreife bei einem 40-jährigen Mann eine Diebstahlsanzeige entgegen genommen. Bereits hier habe sich der Mann gegenüber der Polizei verbal und körperlich aggressiv verhalten.

Singen Bei Verkehrskontrolle Angriff auf Polizeibeamte Das könnte Sie auch interessieren

Wie es im Polizeibericht weiter heißt, sei der offensichtlich unzufriedene Bestohlene, nachdem der Einsatz dort beendet war, beim Polizeirevier in Singen erschienen. Hierbei sei er wiederum ausfällig geworden, weshalb ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Laut Polizei konnte er nur durch Körpereinsatz aus dem Revier begleitet werden. Vor dem Gebäude habe der Mann offensichtlich absichtlich so wuchtig gegen eine Glastür getreten, dass diese zu Bruch ging. Dies hatte zur Folge, dass Beamte den Mann für die Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers unterbringen mussten.