Zwölf, manchmal 13 Jahre haben sie darauf hingearbeitet, immer das Abitur als Ziel vor Augen. Und dann das: Zeugnisübergabe in der Münchriedhalle. Gegen die Nüchternheit einer Sporthalle ist kein Kraut gewachsen. Auch nicht die wunderschönen Blumengestecke und die liebevoll gestaltete Dekoration. Die Wettkampfstätte lässt sich nicht in einen Ballsaal verwandeln. Und doch gelang es den Abiturienten, den Lehrern, dem Schulchor, dem Instrumentenensemble, den Schulabschluss mit Preisverleihung festlich und fröhlich zu gestalten. Über allem schwebte jedoch eine nachdenkliche Note.

Mit 135 Absolventen stärkster Jahrgang

„Mit 135 Schulabgängern ist der Abi-Jahrgang 2021 einer der stärksten und besten in der Geschichte des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums.“ Mit diesen Worten begrüßte die Schulleiterin Sabine Beck die Schulabgänger und ihre Eltern. Sie ordnete das Außergewöhnliche in die Besonderheiten eines von der Corona-Pandemie geprägten Endspurtes ein. So spät im Schuljahr habe noch kein Abschlussjahrgang die Zeugnisse bekommen. Keine Exkursion, keine Studienfahrt, keine klassische Entlassfeier, kein Motto. Verzicht auf ganzer Linie.

Als einen der stärksten und besten Jahrgänge bezeichnete Schulleiterin Sabine Beck (links) die Abiturienten des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums. Die 135 Schulabgänger erreichten einen Gesamtnotendurchschnitt von 2,1. | Bild: Trautmann, Gudrun

Bei so einem Rückblick könne man leicht in Frustration verfallen. Doch Sabine Beck wollte lieber nach vorne schauen. Man müsse sich bei dieser Generation bedanken. „Ihr wart in der Pandemie stark eingeschränkt, musstet eure persönlichen Bedürfnisse hinten anstellen“, sagte die Schulleiterin und verwies auf die Monate des Lockdown-Lernens im Fernstudium, auf die fehlenden Rückmeldungen, die fehlende Schulgemeinschaft. „Ihr habt im Sinne des Gemeinwohls gelebt. Dafür gebührt Euch unser Dank.“

Die meisten seien 16 gewesen, als das Virus kam. Erlebnisse, die Vorgängergenerationen in den beiden Abschlussstufen geprägt haben, waren den aktuellen Abiturienten nicht möglich. Unter diesen Umständen sei der Abschlussjahrgang nicht nur gefühlt, sondern mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,1 auch rechnerisch der beste. „Eine Rückkehr zur Normalität, wie wir sie uns wünschen, ist hinfällig“, sagte Sabine Beck. „Ihr müsst euch auf die neue Situation einlassen und weiter lernen, allerdings nicht mehr in der Schule.“

Amina Trautmann hält die Scheffelrede 2021. | Bild: Trautmann, Gudrun

Welche Themen und Aufgaben dafür in Frage kommen, erklärte Amina Trautmann als Vertreterin der Abiturienten in ihrer sowohl launigen, wie auch kritischen Rede. Die Scheffelpreisträgerin zeichnete den Weg von den ersten gymnasialen Schritten in Glitzerschuhen und rosa Federmäppchen bis zur gereiften Persönlichkeit mit Hochschulreife. Sie gewährte einen kleinen Einblick in das soziale Gefüge der Schule, das durch die Pandemie jäh zum Erliegen kam. Sie bedankte sich bei den Lehrern für die Unterstützung ihres politischen Engagements bei Fridays for Future im Dienste des Klimaschutzes. Und sie appellierte an die Anwesenden, sich für die Klimaziele, ebenso wie für die Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen und gegen Rassismus einzuschreiten. Sabine Beck dankte Amina Trautmann für den „ehrlichen Rückblick und die aufrüttelnden Worte“.

Lob von Bürgermeisterin Ute Seifried

Auch Ute Seifried würdigte die besonderen Leistungen der Abiturienten unter Pandemie-Bedingungen. Die Bürgermeisterin war der Feier in Form einer Video-Botschaft zugeschaltet. Sie hob das hohe Maß an Selbstdisziplin der Schulabgänger hervor, deren Schulleben sich über lange Strecken auf häusliches Lernen beschränkte. „In dieser Zeit wurde deutlich, wie wichtig Schule als Raum des Denkens, Forschens und des sozialen Miteinanders ist.“ Viel sei jetzt die Rede von der Generation Corona. Was das bedeutet, wisse heute noch keiner. Alle hätten aber begriffen, dass es nicht immer so weitergehen könne, dass die Sicherheit trügerisch und die Gesellschaft fragil sei. Sie ermunterte die Abiturienten: „Beschreiten Sie einen anderen Weg. Gestalten Sie Ihre Zukunft.“

Die Elternbeiratsvorsitzende Esther Hall-Andes wünschte den Abiturienten Mut und Zuversicht für die Zukunft. | Bild: Trautmann, Gudrun

Die Vorsitzende des Elternbeirates Esther Hall-Andes knüpfte hier an. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich in dieser Welt entfalten dürfen, dass Sie sich nicht verbiegen müssen und Mut und Zuversicht für das eigene Glück einzustehen“, sagte sie. „Sie sind jetzt dran, Geschichte zu schreiben. Die alten Modelle und Denkweisen greifen nicht mehr.“ Große Worte, denen sich auch die Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer, Tanja Dehn, anschloss: „Traut Euch etwas zu und habt Erfolg, aber nicht auf Kosten anderer.“

Tanja Dehn, Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer, hofft, dass die ehemaligen Schüler dem Fri-Wö auch über die Schulzeit hinaus noch treu bleiben. | Bild: Trautmann, Gudrun

In kleinen Gruppen rief der stellvertretende Schulleiter Florian Berchtold schließlich die Abiturienten zur Zeugnisübergabe auf die Bühne. In eine zweiten Runde wurden dann noch die Preise für besondere Leistungen und Engagement vergeben. Als Jahrgangsbeste erhielten Mara Freiberg (1,0), Marilena Zambrano (1,0) und Maurice Schoch (1,1) einen Sonderapplaus. „Hei, Ho, wir haben‘s geschafft“, sang der Schulchor, der endlich wieder singen durfte und im neuen Schuljahr nur noch halb so groß sein dürfte.