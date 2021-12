von Hannes Schultheiss

Ob die Schauspieler Petra Ehrenberg und Tobias Schill beim Anblick der einst in der Maggi betriebenen Sulzer Dampfmaschine No. 5018, die nun vor dem Hauptgebäude der Hohentwiel-Gewerbeschule ausgestellt ist, an ihr Stück dachten?

Möglich ist es, stach die fortschritts- und technikkritische Schlagrichtung, welche sich Goethes Faust entnehmen lässt, in ihrer Inszenierung des Stoffes doch deutlich hervor. Das Stück führten sie im Filmsaal der Schule vor den Abiturklassen des technischen Gymnasiums auf.

Ein anderer Blick auf den Klassiker

Für die Schüler eröffnete sich so eine womöglich besonders interessante Perspektive. Schließlich ist die Auseinandersetzung mit Technik bei ihnen, aufgrund ihrer jeweiligen Profilfächer, noch etwas intensiver als an anderen Gymnasien.

Darauf, dass die Inszenierung diese technikkritische Richtung einschlagen sollte, deutete zunächst nichts hin. Denn die Aufführung war schlicht gehalten. Die beiden Schauspieler stiegen in Alltagkleidung in den Text ein, auf ein Bühnenbild verzichteten sie fast komplett.

Lediglich ein grauer Kasten in der Ecke des Saales, der an einen etwas überdimensionierten Multimediaschrank aus den 90er-Jahren erinnerte, mag manchem Schüler als Fremdkörper im Filmsaal aufgefallen sein.

Moderne Technik wird Teil des Schauspiels

Bald wurde dieser jedoch in die Mitte des Raumes gerollt und eine Loopstation hervorgeholt. Diese ermöglicht es, Eingesprochenes in einer Endlosschleife zu wiederholen. In diese sprach Ehrenberg die Zeile „Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich“ wiederholt ein.

Dieses mündete durch Überlagerung der Endlosschleifen in einem sich aufbauschenden Wörtersalat. Zudem fielen die Hüllen – unter der Kleidung der Schauspieler kamen hautfarbene Ganzkörperanzüge zum Vorschein.

Mysteriöser Schrank verwandelt sich in Bühnenbild

Und auch der mysteriöse Schrank gab sein Inneres preis. Er entpuppte sich als mobiles, multifunktionales Bühnenbild. Dessen ebenso verstell- wie abmontierbare Innenwände waren beidseitig in atmosphärischen blauen und erdigen Farbschattierungen gehalten.

Aus diesem vollausgestatteten Theatercaravan zauberten Ehrenberg und Schill erstaunlich viele Bühnenrequisiten: Ob nun den ziegenbärtigen Kopf des Weltgeistes aus Stoff, der mit tiefergesellter Stimme das Wort an den Gelehrten Faust (Ehrenberg) richtete, oder eine VR-Brille, durch deren Inneres Faust dem berühmten „Schauspiel“ gewahr wurde.

Technik rückt ins Zentrum des Schauspiels

Die Technik als Vehikel und Sinnbild rückte hier erstmals in den Mittelpunkt der Aufführung. Sie zeigte, dass die Wissenschafts- und Fortschrittsgläubigkeit ohne Moral und nur scheinbar verheißungsvoll ist. Sie vielmehr Suchtpotenzial hat, deren Opfer und Anwalt Faust darstellte.

Als Motiv des opferreichen Strebens nach dem „Immermehr“ ließ sich die Selbstsucht Fausts ausmachen. An erster Stelle steht hier die von Faust ins Unglück gestürzte Margarethe. Der Teufel Mephisto trat dabei nicht als Verführer zum Bösen auf. Er war hinsichtlich der Befriedigungsresistenz des Gelehrten ein langsam in die Verzweiflung abdriftender Schelm und Beihelfer.

Zwei Schauspieler, viele Rollen

Dass Schill und Ehrenberg nur zu zweit waren, fiel ausschließlich positiv auf, denn leer fühlte sich die Bühne zu keinem Zeitpunkt an. Und das trotz eines eigentlich tiefgreifenden Rollenwechsels: So verkörperte Schill, im Zuge der Verjüngung in der Hexenküche fortan Faust, während Ehrenberg die zuvor von ihrem Kollegen getragene Rolle Mephistos übernahm.

Auch die anderen zentralen Figuren (Margarethe, Wagner, Marthe) wurden von den beiden Schauspielern gespielt, ohne dass diese farblos blieben. Begleitet wurden diese von schnellen Kostümwechseln.

Skurrile Handpuppen sorgen für mystische Atmosphäre

Perfekt gemacht wurde der Theaterparcours allerdings durch die Handpuppen, mit welchen Schill und Ehrenberg einige Nebenfiguren (etwa den Pfaffen) vorstellten und deren verzerrte Fratzen, an obskuren wurmartigen Stoffkörpern hängend dem Stück eine besondere Atmosphäre verliehen.

Nicht nur aus diesem Grund ist es angebracht, neben der Leistung der Schauspieler, auch die der Bühnenbildnerin Carmen Donet Carcia hervorzuheben, die an der dichten Inszenierung des Regisseurs Thorsten Kreilos einen großen Anteil hat.