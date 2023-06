Pappkartons und Plastikkisten stapeln sich in der Scheune von Corinna Neumeister. „Das alles sind nur die Sachen von mir“, sagt sie und zeigt auf ein Sammelsurium von Gebrauchs- und Dekorationsartikeln bis hin zu Antiquitäten jeder Art. Der Berg an ausrangierten Teilen lässt das Angebot erahnen, das die Besucher des ersten Beurener Dorfflohmarkts am kommenden Samstag, 1. Juli, 10 bis 16 Uhr, erwartet. Bunte Luftballons werden die rund 100 Stände markieren.

Die Idee zum Flohmarkt stammt von fünf Müttern aus Beuren an der Aach und kam im ganzen Ort gut an. Die Frage war: Was macht man mit den vielen Kinderklamotten, aus denen der Nachwuchs herausgewachsen ist? Dazu die Bücher und Spiele, die nicht mehr genutzt werden? „Zum Wegschmeißen sind sie zu schade und andere können sie gut gebrauchen“, sagt Corinna Neumeister. Dazu komme auch Kruscht, der sich im Laufe der Zeit angesammelt habe. Jasmin Kroll sagt ganz offen: „Der steht doch nur rum und andere freuen sich darüber.“

Diese Sparte kann Corinna Neumeister als Tochter von Sigrun Mattes besonders gut bestücken. Denn, wie sie sagt: „Meine Mutter hat zu Lebzeiten alles gesammelt, was man als Ausstattung für die Theateraufführungen der damaligen Hegauer-Mundartbühne gebrauchen konnte.“ Sie zeigt eine Kiste mit einer Sammlung alter Uhren.

Mit 50 Mitstreitern hätten sie gerechnet – dass durch Mundpropaganda und einen Flyer dann rund 100 Anmeldungen zusammenkommen würden, habe sie dann doch überrascht. So wurde es ein Dorfflohmarkt mit vollem Programm. Viele beteiligen sich auch mit einem Bewirtungsstand. „Es soll ja Spaß machen und ein gemütlicher Dorfrundgang mit Zeit für ein Schwätzchen werden“, betont Corinna Neumeister. Die Stände sind fußläufig gut erreichbar, auch mit Kindern.

Die Hälfte des Erlöses will das Organisationsteam an die Schule und an den Kindergarten spenden, die Einnahmen der Frauengemeinschaft kommen dem Jugendwerk in Gailingen zugute.