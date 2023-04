Der kürzlich neu gegründete Ukrainische Verein Singen lädt zu einem auch in deutscher Sprache moderierten Benefizkonzert mit der in der Ukraine sehr bekannten Folklore-Pop-Gruppe Lisapetny Battalion (Fahrrad-Bataillon) am Donnerstag, 4. Mai, um 19 Uhr in der Stadthalle Singen ein. Die Schirmherrschaft übernimmt Oberbürgermeister Bernd Häusler, wie Gunnar Bamberg in einer Mitteilung schreibt.

Lisapetny Battalion bezeichnet sich demnach selbst als Volksliedtheater. Die überwiegend aus Frauen bestehende Amateurgruppe wurde 1992 im Dorf Pyatnychny in der Region Chmelnyzkyj in der westlichen Ukraine gegründet und war Gewinner des Fernsehprojekts „Die Ukraine hat Talent“. Durch ihren Fernseherfolg wurde die Gruppe rasch in der ganzen Ukraine sehr bekannt, so die Mitteilung.

Die Musiker in ihren Folklore-Trachten eroberten mit ihrem hellen Humor und ihren temperamentvollen Liedern als erste Amateurgruppe aus einem Dorf in der Geschichte des ukrainischen Showbusiness die größten Konzerthallen der Ukraine. Auf der Bühne stehen unter anderem eine Verkäuferin eines Dorfladens, eine Krankenschwester, eine Hausfrau, eine Mutter vieler Kinder, eine Musiklehrerin, eine Kindergärtnerin, eine Bibliothekarin und ein Clubmanager mit dem Akkordeon. Jeder ihrer Songs ist eine Kurzgeschichte aus dem wirklichen Leben mit einem Hauch von Ironie und ganz viel Humor.

Mit dem Erlös des Konzerts möchte der Ukrainische Verein Singen medizinische Ausrüstung für ländlich gelegene Krankenhäuser in der Zentralukraine kaufen. Diese sind deutlich schlechter als die Krankenhäuser der Großstädte ausgestattet und gleichzeitig durch die Vielzahl an Kriegsverletzten weit über ihre Kapazitätsgrenzen ausgelastet.