von Sk

Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 20.30 Uhr im Bereich Moosgrund/Laubenweg ein 14-jähriges Mädchen belästigt. Laut Polizeiangaben hat der ältere Unbekannte versucht, dass Mädchen in seinen blauen Smart zu locken. Das Mädchen rannte daraufhin weg und versteckte sich zunächst. Zu Hause berichtete sie ihrer Mutter von dem Vorfall. Diese war selbst kurz zuvor mit ihrem Hund vor der Tür und hatte ein ihr unbekanntes Mädchen auf der gegenüberliegenden Straßenseite bemerkt, die in ihr Handy geweint und geschildert habe, dass ein unbekannter Mann in einem Auto sie verfolgen würde, teilt die Polizei weiter mit. Das Mädchen rannte laut Aussagen der Frau in Richtung Industriestraße und gab an, gleich abgeholt zu werden.

Zeugen gesucht

Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem Mann mit seinem Pkw machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 9950, zu melden. Insbesondere das unbekannte Mädchen, das ebenfalls von dem Auto verfolgt wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.