Beim Workshop „Dreh deinen eigenen Trickfilm“ im Rahmen des Ferienprogramms des Projekts Doppelklick der Caritas Singen-Hegau haben die Teilnehmer in kleinen Gruppen eigene digitale Filme erstellt. Laut Mitteilung der Caritas gingen die Kinder dabei sehr kreativ an die Arbeit.

Zu Stop-Motion-Spezialisten ernannt

„Mit dem Wohnmobil auf Ferienreise“ oder „Im Zoo wird eine Ziege gestohlen“ waren nur einige der Ideen, die von ihnen umgesetzt wurden. Es mussten Absprachen getroffen, Szenen arrangiert, Rollen verteilt, Bilder aufgenommen und schließlich das Ergebnis noch vertont werden. Zum Abschluss gab es für jeden eine Urkunde als „Stop Motion – Spezialist/in.“ Bis zum Ende der Schulferien bieten Christina Schwager, Stefanie Kulig und Markus Mauch sowohl diesen als auch noch weitere Workshops an.

Neben zwei weiteren Trickfilm-Kursen im August und September wird der Kurs „Bist Du fit fürs Internet?“ zum Ende der Sommerferien angeboten. Anfang September können interessierte Kinder mit „Scratch“ programmieren lernen. Wer Interesse hat, informiert sich am besten vor Ort bei Doppelklick im Klaro in der Kreuzensteinstraße 22 in Singen oder schreibt an doppelklick@caritas-singen-hegau.de.

Im Rahmen von „Starke Kinder – Chancenreich“

Doppelklick ist laut Pressemitteilung ein Projekt der Caritas Singen-Hegau zur Verbesserung der Chancen von Kindern und Jugendlichen. Das Stuttgarter Ministerium für Soziales und Integration unterstützt das innovative Projekt im Rahmen des Programms „Starke Kinder – Chancenreich“.

In der Mitteilung heißt es weiter, Doppelklick fördere die digitalen Kompetenzen von Kindern und stärke Familien im Umgang damit, denn die Fähigkeit zur Nutzung digitaler Anwendungen sei mehr denn je zum entscheidenden Kriterium für erfolgreiches Lernen und Arbeiten geworden.

Das Singener Projekt ist ein niederschwelliges, außerschulisches Angebot. Es arbeitet eng mit Einrichtungen in der Innenstadt zusammen und unterhält Kooperationen mit der Waldeck-Schule, der Kindertagesstätte St. Peter und Paul und der Kita Herz Jesu.