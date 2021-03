Thomas Fischer Betriebsratsvorsitzender der Firma Fondium und der gesamte Betriebsrat der Firma positionierten sich am Werkstor der Fittingstraßen Parkplatz um die Kollegen in empfang zu nehmen. Rockmusik und ein Butterbrezel versüßten den Feierabend.

Singen Warnstreiks der IG Metall trotz Krisen-Zeiten? Was die Betriebsräte von Constellium und Fondium dazu sagen

Das Thema das Thomas Fischer und Federick Striegler, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Singen, dann ansprachen war dafür umso ernster: „Wir haben auf Geld und andere Vergünstigungen verzichtet um unsere Arbeitsplätze zu sichern, aber jetzt reicht es, wir brauchen jeden Cent für unsere Familien, und irgendjemand muss ja auch für die Kosten von Corona aufkommen“, forderte der Betriebsratsvorsitzende Thomas Fischer.

Thomas Fischer, Betriebsratvorsitzender Fondium, hat seine Worte an die Belegschaft gerichtet. | Bild: Tesche, Sabine

Für die IG-Metall betonte Federick Striegler: „Viele Arbeitgeber in Deutschland versuchen derzeit unter dem Vorwand von Corona Arbeitsplätze abzubauen, jetzt geht es für uns alle ans eingemachte, wir müssen einen Verteidigungskampf führen.“ Es kämen immmer wieder die Drohungen, dass die Forderungen nach besserem Lohn Firmen in die Insolvenz führen würden. „Wir brauchen aber einen flächendeckenden Tarifvertrag“, so Striegler bei der Kundgebung in Singen.