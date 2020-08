Das Blasorchester der Stadt Singen (BOS) hat im Hohgarten das wegen der Corona-Beschränkungen erste und gleichzeitig letzte öffentliche Konzert dieser Saison gegeben – und sich anschließend in die Sommerpause verabschiedet.

Proben und Konzert mit strengen Regeln

Nach Monaten ohne musikalische Tätigkeit – mit Ausnahme eines virtuellen Videoprojektes – hatten sich der Vorstand und die musikalische Leitung entschlossen, wenigstens diesen Abschluss öffentlich zu begehen. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Die wenigen Proben und der Auftritt fanden unter Einhaltung von strengen Hygienemaßnahmen und begleitet von einem detaillierten Hygienekonzept statt.

Unter anderem mussten die Musikerinnen und Musiker in großem Abstand zueinander Platz nehmen, und für das Konzert wurde gänzlich auf Werbung verzichtet, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Somit kamen vor allem die zahlreichen Gäste der ansässigen Gastronomie unverhofft zu einem Musikgenuss, was diese laut der Mitteilung dankbar und mit Freude annahmen.

Ein Schlagzeugset aus Familienbesitz

Am Rande des Konzerts gab es dann noch eine besondere Begebenheit: Eine Person, die zufällig auf dem Hohgarten anwesend war, sprach die Schlagzeuger des BOS an und fragte, ob der Verein ein Schlagzeugset gebrauchen könnte. Es handelte sich dabei um ein Instrument im Familienbesitz, was aber von niemandem mehr gespielt wird und umsonst abgegeben werden soll.

Einige Tage später sei es dann soweit gewesen, heißt es in der Mitteilung: Der erste Vorsitzende des Blasmusik-Orchesters, Thomas Kolb, und Schlagzeuger Jonathan Scheffel holten das großzügige Geschenk ab und überbrachten als kleines Dankeschön eine CD des letzten Festkonzerts sowie ein Weinpräsent.

Dank an die anonymen Spender

Die spendable Familie möchte ausdrücklich nicht öffentlich erwähnt werden, was natürlich respektiert werde. Das Blasorchester der Stadt Singen bedanke sich daher an dieser Stelle nochmals sehr herzlich bei den anonymen Spendern, wie Andreas Krieg in der Pressemitteilung des BOS betont.