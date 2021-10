Der beim Verkehrsunfall am Montagmorgen, 18. Oktober, in der Singener Freiheitsstraße beteiligte 66-jährige Fußgänger ist laut Pressemitteilung der Polizei am Freitag an den Folgen seiner schweren Verletzungen in der behandelnden Klinik in Singen verstorben. Nach Erkenntnissen der Polizei war eine 63-jährige Autofahrerin in Richtung Hauptstraße gefahren. Dabei habe sie ein Paar, eine 65-jährige Frau und einen 66-jährigen Mann erfasst, nachdem die beiden Personen vermutlich unbedacht die Fahrbahn betreten hätten. Nach der ersten notärztlichen Versorgung waren die beiden schwerverletzten Personen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht worden.