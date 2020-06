Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht. So schildert sie einen Unfall in Singen: Am Freitag in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 21.40 Uhr wurde ein im Bereich der Einmündung Bahnhof-/Hauptstraße geparkter VW Golf durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug massiv beschädigt.

Am Golf entstand auf der rechten Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise: Polizeirevier Singen, (07731) 888-0.