Wenn der Wetterbericht ein paar Wolken voraussagt, trudeln bei Heinz-Oskar Stärk im Hotel Lamm in Singen die Stornierungen ein. Bis zu zehn Prozent der Buchungen in seinem Hotel werden inzwischen wieder storniert, sagt er.

Diesen Trend beobachtet er auch als Kreisvorsitzender des Verbands für das Gastgewerbe (Dehoga). Damit ist er nicht allein: Auch bei Anna Herrmann vom Reisebüro Reisezeit in Rielasingen-Worblingen ist Flexibilität gefragt, denn viele nutzen Tarife, bei denen Unabwägbarkeiten versichert sind.

Markus Bumiller ist nicht nur Vorsitzender der Tourismus-Initiative Singen, sondern auch Anbieter von Freizeit-Erlebnissen – und hat inzwischen eine Umbuchungsgebühr eingeführt, um den Aufwand stemmen zu können: „Wir sind sicher ein Viertel des Tages damit beschäftigt, Leute umzubuchen.“

Kurzfristiges Buchen ist im Trend

Corona hat das Reiseverhalten verändert, wie die drei Touristiker feststellen. „Bei uns wird meistens sehr kurzfristig gebucht“, sagt Heinz-Oskar Stärk. Mittwoch oder Donnerstag würden sich die Leute überlegen, wo sie am Wochenende hinfahren möchten. Anreisen würden sie dann häufig erst am Samstag statt wie noch vor einigen Jahren am Freitag.

„Kurzfristig ist auch bei uns ein Trend“, sagt Markus Bumiller, der mit MB Events in Moos zum Beispiel Segeln oder Rafting anbietet. „Normalerweise wäre der Sommer für uns schon erledigt und wir würden jetzt für den Winter buchen. Aber momentan sind wir noch intensiv mit dem Sommer beschäftigt“, erklärt auch Anna Herrmann vom Alltag in ihrem Reisebüro.

Stockach „Die Leute wollen weg“ – Die Stockacher zieht es wieder in den Urlaub Das könnte Sie auch interessieren

Für Anna Herrmann waren flexible Tarife zu Beginn der Corona-Pandemie eine Möglichkeit, überhaupt Reisen zu verkaufen. Vorgaben haben sich ständig geändert, von einem Tag auf den nächsten wurden Urlaubsziele auf einmal zu Risikogebieten. Wer hätte da eine Reise gebucht mit dem Risiko, auf den Kosten sitzen zu bleiben? „Die Flex-Optionen ermöglichen es, je nach Reise zwischen 14 und 28 Tagen vor Beginn von einer Reise zurückzutreten – ohne Angabe von Gründen. Das hat man für Corona erfunden“, erklärt Herrmann.

Das mache es Kunden möglich, mehrere Urlaube zu buchen und sich dann spontan für den liebsten zu entscheiden. Auch umbuchen sei inzwischen sehr beliebt: „Dann wird aus Griechenland Spanien oder doch Italien“, sagt Herrmann.

Kulanz wird zum unkalkulierbaren Risiko

Diese kulante Vorgehensweise werde nun aber zum unkalkulierbaren Risiko: „Das ist für Hotels, Airlines und alle Beteiligten nicht tragbar“, fasst die Reiseexpertin zusammen. Denn wenn ein Gast spontan von einer Reise zurücktritt, bleiben Zimmer und Flugsitze leer. Und das Reisebüro sei mit Stornierungen beschäftigt.

Deshalb gibt es bei Reisezeit seit 2020 eine Umbuchungsgebühr. „Wir haben das Glück, dass viele Reisebüros das machen“, sagt Anna Herrmann, da sei sich die Branche glücklicherweise recht einig. Sie stellt aber auch klar: „An Storno-Gebühren bereichert man sich nicht. Der Arbeitsaufwand ist höher.“

Urlaubsangebote sind aktuell gefragt Wie die drei Touristiker einhellig beschreiben, ist das Interesse an Urlaubsangeboten derzeit sehr groß. „Die Nachfrage nach Unternehmungen und Erholung ist immens“, sagt etwa Heinz-Oskar Stärk vom Lamm in Singen. Er ist auch Kreisvorsitzender des Dehoga. Allerdings seien Geschäftsreisen und Tagungen auch zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie noch sehr reduziert. „Es ist nur etwa die Hälfte der Geschäftsreisenden wieder da“, so Stärk. Auch bei Markus Bumiller, Vorsitzender der Tourismus-Initiative Singen und Geschäftsführer von MB Events in Moos, fragen viele Menschen nach Unternehmungen – allerdings vermehrt für Gruppen und weniger für einzelne Personen. Bei ihm sei die Nachfrage noch nicht auf Vorjahresniveau. Und ein Tag sei überraschend ruhig geworden: Der Sonntag sei weniger gefragt als bisher. Materialmangel sorgt für Wartezeiten Auch im Tourismus machen Materialmangel und Preissteigerungen einige Sorgen: „Ich musste ein Zimmer zumachen, weil mir ein Ersatzteil für die WC-Spülung fehlt“, schildert Heinz-Oskar Stärk. Früher sei so ein Teil innerhalb weniger Tage ersetzt gewesen, nun müsse er länger darauf warten.

Auch bei Markus Bumiller müssen Kunden eine Umbuchungsgebühr zahlen, wenn sie sich umentscheiden. „Stornieren tun nur wenige, aber es gibt immer mehr Umbuchungen. Manchen fällt erst drei Tage vorher ein, dass sie zu einem 50. Geburtstag eingeladen sind“, sagt Bumiller. Natürlich sorge eine Gebühr auch für Unmut. Doch die Alternative wäre, das Erlebnis zu stornieren und neu zu buchen – und das käme die Kunden teurer als die pauschal veranschlagten 9,50 Euro.

Radolfzell „Urlaub ist aktuell nicht günstig“ – Warum die Reisepreise so angestiegen sind Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Urlaubsplanung müsse man auch den Personalmangel berücksichtigen: „Du kannst nicht die gleiche Service-Leistung bieten wie 2019, dafür fehlt das Personal“, sagt Markus Bumiller. Das zeigt sich laut Anna Herrmann inzwischen auch bei den Fluganbietern, die nur noch eingeschränkt erreichbar seien. Und in ihrem Reisebüro würden sie nur noch auf Termin arbeiten. Denn so könne man sich Zeit für einen Kunden nehmen und unnötige Leerlauf-Zeiten vermeiden.

Buchungsportal macht Stornierung einfach

Bei Heinz-Oskar Stärk machen kurzfristige Entscheidungen von Gästen auch die Personalplanung schwer. Inzwischen sei es kaum möglich, einen Monatsplan zu erstellen, wenn mittwochs noch nicht klar ist, wie viele Gäste am kommenden Wochenende anreisen werden. „Wir haben durch die Corona-Regelungen viele Mitarbeiter verloren an den Einzelhandel oder die Industrie“, schildert Stärk. Denn dort hätten Menschen ohne Einschränkungen arbeiten können.

Wirtschaft Vielerorts fehlt Personal: Wo sind all die Arbeitskräfte hin? Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch: „Bei uns ist das Stornieren noch kostenlos“, sagt der Hotelier. Denn es sei eine Gratwanderung, wann man Stornogebühren erhebe. Und als Hotelier sei er auch an die Buchungsportale gebunden. Diese würden es teils sehr einfach machen, noch wenige Stunden vor Anreise zu stornieren. Fünf bis zehn Prozent der Kunden würden diese Möglichkeit nutzen. Immerhin der Großteil reise wie geplant an.