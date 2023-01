von Nicola Maria Reimer

Herr Bossi, was bedeutet für Sie Minimalismus?

Für mich persönlich? Hm, Minimalismus bedeutet, mich auf das, was wirklich wichtig ist, zu fokussieren und möglichst alles drumherum wegzulassen, ohne dass ich mich selbst kastei. Das bezieht sich nicht nur auf Sachen, sondern auch auf Dinge wie Verpflichtungen oder das digitale Leben.

Das Thema Minimalismus begleitet sie künstlerisch schon länger.

Ja, ich habe mit dem Programm im Jahr 2019 gestartet und dabei wohl den Nerv der Zeit getroffen.

Wie kamen Sie auf das Thema?

Ich war das Gegenteil eines Minimalisten. Dann kam ich auf einmal in ein leeres Hotelzimmer und das hat mich entspannt. Kurz darauf habe ich eine Doku über Minimalismus gesehen und das hat mich insofern angesprochen, als dass sie zeigte und benannte, was ich schon immer gefühlt habe, jedoch keinen Namen dafür hatte. Ich habe dann zum Thema recherchiert und bin wohl einigen Leuten damit ziemlich auf den Zeiger gegangen. (lacht) Dann habe ich meinem Agenten davon erzählt und er meinte: „Mache das als Bühnenprogramm“. Habe ich auch. Und dann kam Corona.

Singen Ein Mann redet sich in Rage: Matthias Egersdörfer überzeugt in der Gems mit humorvollem Gezeter Das könnte Sie auch interessieren

Ja, die Corona Zeit hat wohl alle Künstler ordentlich gebeutelt.

Total. Ich habe durch die Abstandsregeln teilweise vor nur 30 Leuten gespielt. Und als ich dann zum ersten Mal wieder vor großem Publikum stand, habe ich auf der Bühne gesagt: „Putin hat die Pandemie beendet“. Denn die Schlagzeilen über den Ukraine-Krieg haben die der Corona Krise übergangslos abgelöst.

In Ihrem aktuellen Programm, das sie am Freitag, 20. Januar, in der Singener Gems präsentieren werden, geht es um Ihre persönliche „Ballast-Revolution“.

Ich hatte vor diesem Programm noch nie ein so großes Publikum mit solch einer Resonanz. Auch nach den Vorstellungen kamen die Leute zu mir und wir haben über das Thema diskutiert, teils philosophiert. Eine Dame kam zu mir und meinte: Haben Sie bei uns zu Hause eine versteckte Kamera aufgestellt? Genau so geht es bei uns zu.

In der Zwischenzeit habe ich aber das Programm verändert, es auch angepasst, umbenannt. Nach Energiekrise, steigenden Lebenshaltungskosten und Armut der Flüchtlinge, hat sich die Perspektive auf manches verändert. Aber ich freue mich natürlich, wenn sich die Leute mit dem, was ich auf der Bühne erzähle, identifizieren. Ich bin nicht der „Schenkelklopfer-Comedian“. Ich erzähle auf humorvolle Art Geschichten aus dem Leben – da lachen die Leute anders.

Was nehmen Sie nach einem Abend auf der Bühne für sich selbst mit?

Wahrscheinlich das Miteinander, sich selbst zu erkennen, die Gespräche danach, bei denen sich herausstellt: Wir ticken alle sehr ähnlich.

Sie haben ursprünglich ein paar Semester Jura, dann Mode- und dann Mediendesign studiert. Das sind sehr unterschiedliche Richtungen. Letztendlich haben Sie dann Ihre kreative Seite zum Beruf gemacht. Haben Sie diese Entscheidung in Corona-Zeiten überdacht?

Ja, das habe ich tatsächlich. Ich habe mich jedoch schon kurz vor dem Beginn der Pandemie entschieden, mein Studium als Medienpädagoge wieder aufzunehmen und habe das dann aufgrund der „plötzlich“ freien Zeit durchgezogen. Ich darf mich nun Waldorf- und Medienpädagoge nennen.

Wäre das ein Plan B, wenn Sie nicht mehr auf die Bühne wollen?

Absolut, das ist ein spannendes Thema. Ich selbst war auf der Waldorfschule und wir hatten damals einen Fernseher zu Hause. Das ging für viele gar nicht. Die digitalen Medien haben sich entwickelt und man kommt nicht mehr drum herum. Ich selbst bin wenig auf Social Media unterwegs – obwohl ich das eigentlich als Künstler machen sollte. Ich bin nicht medienfeindlich, sondern denke es ist wichtig, den Medienkonsum zu erneuern. Dieses Thema wird mich auch in Zukunft interessieren.

Aach Schafft er es in den Recall? Sascha Wilhelm aus Aach ist bei letzter Staffel DSDS zu sehen Das könnte Sie auch interessieren

Sie stehen ja nicht nur als Comedian auf der Bühne, sondern sind erfolgreicher und mehrfach ausgezeichneter Komponist. Sie komponieren unter anderem für Maite Kelly, Beatrice Egli, Vanessa Mai und Ella Endlich. Schlagertexte müssen wie ein Maßanzug vom Schneider sein, zu jemanden passen, den Typ unterstreichen und authentisch sein, um zu funktionieren. Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie einen Song schreiben?

Das ist ganz unterschiedlich. Mit Maite Kelly zum Beispiel, arbeiten wir gleichberechtigt in einem Team und entwickeln die Texte zusammen. Meine Stärke liegt aber sicherlich darin, vorab mit dem Interpreten intensive Gespräche zu führen und dann ein biografisches Lied aus der Sicht des Künstlers zu schreiben. Für mich war es die größte Auszeichnung, als ich aufgrund einer sehr persönlichen Geschichte für eine Künstlerin etwas geschrieben hatte, dass sie geweint hat und meinte, es nicht singen zu können, weil es sie so sehr berühren würde.

Person und Auftritt Olaf Roberto Bossi (geboren 1971 in Stuttgart) ist Musiker, Kabarettist und Liedtexter mit deutsch-italienischen Wurzeln. Nach dem Abitur an einer Waldorfschule studierte er einige Semester Jura und Modedesign, bevor er sich 1994 ausschließlich der Musik widmete. Seit Jahren steht er als Comedian und Liedersänger auf der Bühne. Olaf Bossi lebt mit seiner Familie in Stuttgart. Mit seiner „Ausmist-Comedy Show“ kommt er am Freitag, 20. Januar um 20 Uhr in die Singener Gems. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse.

Singen Sisters of Comedy: Mit viel Humor und geballter Frauen-Power für den guten Zweck Das könnte Sie auch interessieren

Was fasziniert Sie am Schlager?

Ein Schlager ist ein Miteinander zwischen Interpret und Publikum. Er versöhnt Unzulänglichkeiten, erzählt vom kleinen Glück. Das ist gar nicht so weit weg von dem, was ich auf der Bühne erzähle.

In unserem letzten Interview haben Sie berichtet, dass Sie mit Ihren Eltern einen Deal hatten. Wenn Sie es in die deutsche Hitparade schaffen würden, dürften Sie die Musik zu Ihrem Beruf machen. Nun haben Sie selbst zwei Kinder. Würden Sie deren beruflichen Traum akzeptieren?

Grundsätzlich ist jeder Beruf gut, solange man den auch so erlernt, dass man ihn später auch notfalls als Lehrer machen kann. Willst du beispielsweise Musiker werden, dann studiere Musik. Dann kannst du alternativ immer noch Musikunterricht geben. Allerdings bedeutet ein Traumberuf für 20järige etwas anderes als für 50-jährige.

Ich habe das Gefühl, dass die Jungen heute konservativer leben, als wir es jemals waren. Sicherheit, der Sinn im Leben, die Work-Life Balance, gewinnen zunehmend an Bedeutung. So meine Feststellung. Ich würde wohl jedes Berufsziel meine Kinder akzeptieren, ihnen jedoch raten, den Job zu finden, der sich nicht als Job anfühlt, sondern Spaß macht und dabei man seine Leidenschaft lebt. Dann empfindet man ihn nicht als Belastung und kann auch mal mehr als 40 Stunden pro Woche machen.