Ein gescheiterter Diebstahl wurde ihnen zum Verhängnis: Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Konstanz hatten nun die Überführung einer dreiköpfigen Diebesbande zur Folge. Wie die beiden Behörden in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, können die Ermittler den mutmaßlichen Tätern insgesamt zehn Ladendiebstähle in Geschäften in Singen und Tuttlingen nachweisen.

Zeugen halten Täterin fest

Hauptsächlich habe die Bande nach derzeitigem Stand im Landkreis Konstanz agiert. Bei ihren Diebestouren habe sie Parfüm, Sonnenbrillen und Bekleidung im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen. Dem Trio im Alter von 42, 36 und 35 Jahren seien die Ermittler nach einem räuberischen Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Singener Fußgängerzone am 22. Juli auf die Schliche gekommen.

Dabei sei die 42-jährige Täterin von Zeugen nach der Tat bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Bei der späteren Durchsuchung ihrer Wohnung im Bereich Tuttlingen, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz richterlich angeordnet worden sei, hätten die Ermittler Diebesgut aus zehn Geschäften im Wert von rund 1500 Euro sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen seien der Bande dann noch zwei Männer zugeordnet worden. Die Ermittlungen dauern an.