„Oh nein. Mein Mann ist dement. Aber immer wieder holt er sich die Autoschlüssel und will losfahren“, klagt eine Ehefrau. Sie fragt sich, wie sie ihren Partner vom Auto fern halten kann. Schließlich könne er Gefahren nicht mehr so gut einschätzen. Eine andere Teilnehmerin in der Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz hat in der letzten Woche einen Lichtblick erlebt. „Mein Mann hat mich endlich mal wieder erkannt.“ Und der Sohn einer Frau mit Alzheimer erklärt an diesem Morgen im Cafe Klatsch des Servicehauses Sonnenhalde in der Singener Schaffhauserstraße: „Endlich. Letzte Woche haben wir einen Platz in der Tagespflege für Mama bekommen.“ Dies sind einige ganz normale Äußerungen von Angehörigen von Menschen mit Demenz, berichtet Moderatorin Ruth Schwarz. Sie hat die Gruppe 2013 gegründet. Es ist eine offene Gruppe, zu der jeder kommen kann. Schwarz hat zuerst in der Tagespflege gearbeitet.

Antworten auf viele Fragen

Immer wieder ist die Betreuerin auf Angehörige gestoßen, die Fragen hatten – aber nicht wussten, wie sie zu Antworten kommen: „Was steht mir eigentlich zu?“ „Wie kann ich meinen Mann dazu bringen, ausreichend zu essen?“ Oder: „Mache ich denn alles richtig? Kann ich noch etwas besser machen?“ Also dachte sich Ruth Schwarz: „Da muss etwas passieren.“ Sie gründete einen Ort zum Erfahrungsaustausch, zum Lachen und Weinen, zum Trösten und zum gemeinsamen Freuen. Es sei nicht selbstverständlich, dass man so eine Gruppe in einem Pflegeheim durchführen dürfe. „Aber bei unserer Heimleiterin Heidrun Gonser bin ich gleich auf offene Ohren gestoßen und erhalte auch alle Unterstützung, die ich brauche“, so Schwarz. Das alles findet einmal pro Monat an einem Morgen im Servicehaus Sonnenhalde in Singen statt. In einer Frühstücksrunde im Cafe Klatsch. Hin und wieder wird auch ein Referent eingeladen, der besondere Fragen beantwortet.

Freundschaften geschlossen

Von den Teilnehmern sind Echos zu hören wie „Dieser Vormittag hat mir so gut getan“, „Ich fühle mich in diesem Kreis so verstanden“ oder auch „Hier kann ich mir alles von der Seele reden, was mich bedrückt.“ Natürlich ruht zur Zeit coronabedingt auch die Selbsthilfegruppe. Die Teilnehmer pflegen schließlich hochbetagte Menschen. Und auch ein Großteil der Teilnehmer – schon alleine durch das Lebensalter bedingt – gehört zur Risikogruppe. „Die meisten Angehörigen kommen regelmäßig in die Gruppe, an der üblicherweise zehn bis zwölf Angehörige teilnehmen“, erläutert Moderatorn Ruth Schwarz. „Darum haben auch viele Teilnehmer Freundschaften untereinander geschlossen und rufen sich gegenseitig an. Auch ich bin mit ihnen in Kontakt.“

Geringe Resonanz bei Johannitern

Angehörigengruppen seien in der Gegend rar gesät, berichten Angehörige immer wieder. Bedenkt man, dass in Deutschland 1,6 Millionen Menschen mit Demenz leben, wären das allein auf die Stadt Singen umgerechnet knapp 1.000 Betroffene – der Bedarf wäre also da. Erich Scheu, Leiter der Johanniter-Unfallhilfe in Singen, berichtet von einem Versuch der Johanniter, eine ähnliche Gruppe zu gründen: „Wir haben Angehörige angeschrieben. Die Resonanz war gering.“ Er vermutet, dass eine Angehörigengruppe als zusätzliche Belastung wahrgenommen wird. Auch könne es sein, dass man niemandem zur Last fallen möchte und sich deshalb für diese Zeit keine Betreuungsperson für den dementen Angehörigen suchen möchte.

Gruppe wurde eingestellt

Eine weitere Anlaufstelle in der Region ist die Caritas-Sozialstation in Gottmadingen. Elisabeth Waibel, Leiterin der Sozialstation, berichtet: „Von unserer Sozialstation gibt es auch eine Gruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz.“ Jedoch auch diese finde seit Anfang diesen Jahres nicht mehr statt. Auch der Elisabethenverein in Singen hat seine Gruppe für pflegende Angehörige seit April eingestellt. „In der Gruppe geht es nicht speziell um Angehörige von dementen Patienten, sondern es ist ganz allgemein eine Gruppe für pflegende Angehörige“, erläutert die Leiterin der Singener Caritas-Sozialstation Ulrike Jänicke.

Frühstücksrunde macht‘s leichter

Da es leichter ist, morgens Unterstützung zu finden, lässt Ruth Schwarz ihre Angehörigengruppe übrigens als Frühstücksrunde stattfinden: „Abends findet man oft niemanden, der die Angehörigen betreut. Tagsüber kann man die Tagespflege oder Angehörige um Unterstützung anfragen.“ Bleibt zu hoffen, dass das jahrelange Vertrauen, das die Teilnehmer zueinander gefunden haben, stark genug ist, um sie durch die Zeit der Pandemie zu tragen“, sagt Ruth Schwarz.